A implantação da Área Azul no Centro de Bauru tem gerado preocupação na Associação dos Aposentados de Bauru e Região, que afirma enfrentar dificuldades para atender idosos, pessoas com deficiência, funcionários e fornecedores por falta de vagas específicas de estacionamento no entorno da entidade.
Localizada na rua Júlio Prestes,1-58, a associação, que atua há 38 anos e reúne cerca de 6 mil associados, recebe diariamente entre 500 e 600 pessoas. Segundo a direção da entidade, a sinalização implantada para o sistema rotativo não contemplou vagas suficientes para idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e operações de carga e descarga.
De acordo com o diretor de eventos da associação, Marcelo Ribamar Alves, a situação está trazendo transtornos para os frequentadores e até resultar em autuações indevidas. “Passam pela associação de 500 a 600 pessoas por dia. Temos muitos idosos, pessoas com Parkinson, Alzheimer e vítimas de AVC que dependem de acesso facilitado. Hoje não temos vagas suficientes para idosos, não temos vagas para deficientes e também não há espaço regulamentado para motos e carga e descarga”, afirmou.
Marcelo relata que funcionários que utilizam motocicletas para trabalhar estão sendo obrigados a estacionar os veículos em locais improvisados. Ele também questiona a ausência de um estudo prévio de engenharia de trânsito antes da implantação da sinalização. “Antes de instalar as placas da Área Azul, deveria ter sido feita uma análise técnica do local para identificar as necessidades da região. Como exigir o cumprimento das regras se a estrutura necessária ainda não foi disponibilizada?”, questionou.
Procurada pela reportagem, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) informou que as adequações já estão programadas para a próxima semana. Segundo a empresa, após a conclusão dos processos administrativos em andamento, o setor responsável realizará novas marcações de solo no local. A previsão é de implantação de mais uma vaga destinada a idosos, totalizando duas vagas e atingindo o percentual de 5% previsto pela legislação. A Emdurb informou ainda que será criada uma vaga para pessoa com deficiência em frente ao prédio da associação, além da implantação de vagas específicas para motocicletas e espaço destinado a carga e descarga.