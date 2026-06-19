A implantação da Área Azul no Centro de Bauru tem gerado preocupação na Associação dos Aposentados de Bauru e Região, que afirma enfrentar dificuldades para atender idosos, pessoas com deficiência, funcionários e fornecedores por falta de vagas específicas de estacionamento no entorno da entidade.

Localizada na rua Júlio Prestes,1-58, a associação, que atua há 38 anos e reúne cerca de 6 mil associados, recebe diariamente entre 500 e 600 pessoas. Segundo a direção da entidade, a sinalização implantada para o sistema rotativo não contemplou vagas suficientes para idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e operações de carga e descarga.

De acordo com o diretor de eventos da associação, Marcelo Ribamar Alves, a situação está trazendo transtornos para os frequentadores e até resultar em autuações indevidas. “Passam pela associação de 500 a 600 pessoas por dia. Temos muitos idosos, pessoas com Parkinson, Alzheimer e vítimas de AVC que dependem de acesso facilitado. Hoje não temos vagas suficientes para idosos, não temos vagas para deficientes e também não há espaço regulamentado para motos e carga e descarga”, afirmou.