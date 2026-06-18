Como parte de investigação que apurava a suposta receptação de produtos roubados e furtados, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (18), duas mulheres de 25 anos foram presas em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), em Bauru, com porções grandes de haxixe e 558 pinos com cocaína, além de valores em dinheiro.

Equipes da unidade cumpriram mandados de busca em vários endereços utilizados pelas suspeitas para as supostas práticas criminosas. Em um deles, localizado no bairro Quinta da Bela Olinda, a dupla foi flagrada com 19 porções brutas de haxixe pesando cerca de 36 gramas cada, além dos pinos com cocaína.

Em um dos veículos utilizados pelas investigadas, foram encontrados valores em dinheiro. Em outro local, um apartamento no Jardim Ouro Verde, foram localizados dinheiro, uma balança de precisão e aparelhos celulares, provavelmente produtos de receptação. As duas mulheres foram autuadas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e tiveram as prisões preventivas solicitadas à Justiça.