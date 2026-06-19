Botucatu - Um comerciante foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), nesta quinta-feira (18), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de vender copos com bebidas alcoólicas para dois adolescentes, de 14 e 16 anos. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.
Durante patrulhamento pelo bairro Santa Maria I, equipe de Rondas Com Motocicletas (Romo) flagrou os meninos saindo de um estabelecimento com os chamados "copões". Eles revelaram aos guardas municipais que haviam adquirido o produto pelo valor de R$ 10,00 cada copo.
Diante das informações, os agentes realizaram contato com o responsável pelo estabelecimento, que confirmou ter efetuado a venda das bebidas aos adolescentes. Foi constatado ainda que não houve qualquer verificação da idade dos consumidores antes da comercialização do produto.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência, assim como os responsáveis legais pelos adolescentes. Na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o comerciante foi preso com base no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ficou à disposição da Justiça.