Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realiza nesta sexta-feira (19) mutirão de atendimento voltado aos moradores que precisam resolver pendências relacionadas à Previdência Social. A ação será das 9h às 15h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na avenida Paulista, S 307 (antigo Sesi), e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços do INSS, evitando deslocamentos para outras cidades da região.

Durante o mutirão, diversos atendimentos estarão disponíveis, oferecendo mais agilidade para quem precisa dar andamento em processos ou esclarecer dúvidas sobre benefícios previdenciários. Os interessados devem levar um documento oficial com foto (RG ou CNH); CPF; comprovante de residência atualizado; Carteira de Trabalho; e também laudos médicos, exames e relatórios atualizados, especialmente para os casos de perícia médica e solicitação do BPC.

Entre os serviços oferecidos, estão a realização de perícia médica e avaliações necessárias para concessão de benefícios por incapacidade; abertura e antecipação de agendamentos para atendimentos do INSS; entrada em processos de aposentadoria; solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC); orientações sobre contribuições previdenciárias; e esclarecimento de dúvidas sobre regras de transição, benefícios e pedidos em andamento.

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