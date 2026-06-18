Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) cumpriram mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (18), em Bauru, e apreenderam em uma casa no Núcleo Geisel diversos medicamentos injetáveis usados para emagrecimento, de aparente origem estrangeira, além de seringas, frascos, lacres e materiais de envase. Uma mulher teve o celular apreendido e é investigada por suspeita de comercializar irregularmente os produtos.

De acordo com a Polícia Civil, a moradora do imóvel alegou que os medicamentos, que não têm o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seriam para uso pessoal e de familiares. "A quantidade e a natureza dos itens indicam possível guarda, fracionamento e comercialização irregular de produtos sujeitos à vigilância sanitária", declarou, em nota. "O aparelho celular da investigada foi apreendido para preservação de provas e continuidade das diligências".