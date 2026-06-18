O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro decidiu, de forma unânime, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 14,5% para 14,25% ao ano. Este movimento marcou o terceiro corte consecutivo promovido pela autoridade monetária, consolidando uma trajetória de flexibilização da política monetária. Embora uma redução de 0,25 ponto percentual pareça tímida à primeira vista, o movimento sinaliza uma tentativa de equilibrar o controle da inflação com a necessidade de aliviar o custo do crédito em uma economia que tenta manter o ritmo de atividade.
Na prática, os efeitos dessa decisão tocam diretamente o bolso das famílias e o planejamento das empresas. Para quem precisa de crédito, a queda da taxa básica alivia levemente o custo de captar recursos. Linhas como capital de giro para empresas, empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários ou de veículos tendem a passar por ajustes graduais, tornando as parcelas mais acessíveis ao longo do tempo. Esse alívio marginal no custo do dinheiro funciona como um estímulo para o consumo, dando um fôlego extra para o varejo e para os setores da economia mais dependentes do crédito.
Do lado dos investimentos, os ativos de renda fixa atrelados à Selic ou ao CDI passam a render um pouco menos. No entanto, como a taxa permanece em um patamar de duplo dígito bastante elevado, esses títulos de baixo risco continuam oferecendo um prêmio de atratividade considerável para os investidores.
Apesar da redução na taxa, o comunicado oficial do Banco Central não adotou um tom de celebração, mas sim de forte cautela. Os alertas emitidos pelo colegiado deixaram claro que o ciclo de cortes pode ser reavaliado caso o cenário econômico piore.
O Copom manifestou grande preocupação com o comportamento da inflação, apontando que as expectativas do mercado se descolaram do centro da meta e indicam pressões persistentes tanto no curto quanto no médio prazo. Esse cenário exige vigilância estrita, pois o crescimento da atividade econômica doméstica acima do potencial, somado aos estímulos fiscais ao consumo, ameaça anular parte do esforço do Banco Central no controle dos preços.
Para além das fronteiras nacionais, o ambiente internacional foi classificado pelo comitê como volátil e incerto. O Banco Central destacou que os conflitos geopolíticos, especialmente as tensões no Oriente Médio, e as oscilações nos preços globais de commodities essenciais representam riscos constantes para a estabilidade interna.
Diante dessa combinação de inflação desancorada e instabilidade global, a autoridade monetária sinalizou que os próximos passos dependerão rigorosamente dos dados macroeconômicos.
A magnitude final deste ciclo de cortes, ou até mesmo uma interrupção nas quedas, está condicionada à evolução das contas fiscais brasileiras e à convergência da inflação para o patamar desejado nos próximos meses.