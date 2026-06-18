O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro decidiu, de forma unânime, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 14,5% para 14,25% ao ano. Este movimento marcou o terceiro corte consecutivo promovido pela autoridade monetária, consolidando uma trajetória de flexibilização da política monetária. Embora uma redução de 0,25 ponto percentual pareça tímida à primeira vista, o movimento sinaliza uma tentativa de equilibrar o controle da inflação com a necessidade de aliviar o custo do crédito em uma economia que tenta manter o ritmo de atividade.

Na prática, os efeitos dessa decisão tocam diretamente o bolso das famílias e o planejamento das empresas. Para quem precisa de crédito, a queda da taxa básica alivia levemente o custo de captar recursos. Linhas como capital de giro para empresas, empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários ou de veículos tendem a passar por ajustes graduais, tornando as parcelas mais acessíveis ao longo do tempo. Esse alívio marginal no custo do dinheiro funciona como um estímulo para o consumo, dando um fôlego extra para o varejo e para os setores da economia mais dependentes do crédito.

Do lado dos investimentos, os ativos de renda fixa atrelados à Selic ou ao CDI passam a render um pouco menos. No entanto, como a taxa permanece em um patamar de duplo dígito bastante elevado, esses títulos de baixo risco continuam oferecendo um prêmio de atratividade considerável para os investidores.