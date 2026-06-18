Gália - A Justiça do Trabalho determinou que o Estado de São Paulo promova, no prazo improrrogável de 180 dias corridos, todas as reformas e adequações técnicas e estruturais necessárias na Penitenciária I de Gália (70 quilômetros de Bauru) para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Bauru, que constatou que a unidade prisional opera com o AVCB vencido desde agosto de 2021.

O Estado de São Paulo chegou a arguir a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, sob o argumento de que o vínculo com os servidores da unidade é de natureza estatutária. No entanto, o juízo afastou a preliminar, destacando que a competência trabalhista subsiste em demandas coletivas que visam assegurar o meio ambiente do trabalho, independentemente da natureza do vínculo funcional dos trabalhadores, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula nº 736.

Na decisão, o magistrado reconheceu que a ausência de AVCB submete policiais penais, agentes administrativos, terceirizados, visitantes e os próprios custodiados a risco iminente, reforçando que argumentos de escassez orçamentária não justificam a manutenção de condições que ameaçam a integridade física e a vida.