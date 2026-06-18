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EM PEDERNEIRAS

Polícia Civil de Bauru apreende peças suspeitas de falsificação

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Os produtos foram apreendidos e entregues ao representante da empresa para posterior destruição; amostras foram separadas para a realização de perícia, com fornecimento de padrões pela empresa
Os produtos foram apreendidos e entregues ao representante da empresa para posterior destruição; amostras foram separadas para a realização de perícia, com fornecimento de padrões pela empresa

Pederneiras - Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Bauru, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), apreendeu diversas peças e acessórios de motocicletas com indícios de falsificação em um comércio em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

As diligências contaram com apoio da Delegacia de Pederneiras e foram realizadas, segundo a Polícia Civil, após informações de um representante de uma empresa sobre comercialização de peças falsificadas.

As investigações levaram a um estabelecimento comercial em Pederneiras, onde foram localizadas diversas peças e acessórios com indícios de falsificação, posteriormente reconhecidos pela empresa vítima.

Os produtos foram apreendidos e entregues ao representante da empresa para posterior destruição. Amostras foram separadas para a realização de perícia, com fornecimento de padrões pela empresa.

O responsável pelo estabelecimento foi identificado e as investigações prosseguem por parte da Polícia Civil visando à apuração dos crimes de fraude no comércio, e contra o consumidor e a propriedade industrial.

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