Pederneiras - Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Bauru, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), apreendeu diversas peças e acessórios de motocicletas com indícios de falsificação em um comércio em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
As diligências contaram com apoio da Delegacia de Pederneiras e foram realizadas, segundo a Polícia Civil, após informações de um representante de uma empresa sobre comercialização de peças falsificadas.
As investigações levaram a um estabelecimento comercial em Pederneiras, onde foram localizadas diversas peças e acessórios com indícios de falsificação, posteriormente reconhecidos pela empresa vítima.
Os produtos foram apreendidos e entregues ao representante da empresa para posterior destruição. Amostras foram separadas para a realização de perícia, com fornecimento de padrões pela empresa.
O responsável pelo estabelecimento foi identificado e as investigações prosseguem por parte da Polícia Civil visando à apuração dos crimes de fraude no comércio, e contra o consumidor e a propriedade industrial.