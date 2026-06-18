Pederneiras - Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Bauru, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), apreendeu diversas peças e acessórios de motocicletas com indícios de falsificação em um comércio em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

As diligências contaram com apoio da Delegacia de Pederneiras e foram realizadas, segundo a Polícia Civil, após informações de um representante de uma empresa sobre comercialização de peças falsificadas.

As investigações levaram a um estabelecimento comercial em Pederneiras, onde foram localizadas diversas peças e acessórios com indícios de falsificação, posteriormente reconhecidos pela empresa vítima.