Lençóis Paulista - A Secretaria de Educação de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) implantará um sistema tecnológico para controle da permanência de pombos na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Esperança de Oliveira. A proposta, não letal, de acordo com a pasta, é ambientalmente responsável, desenvolvida para reduzir permanência de aves urbanas em prédios residenciais, comerciais ou industriais. A instalação, pela empresa especializada, deve ocorrer entre os dias 22 e 26 de junho.

O engenheiro da secretaria, Fernando Ortega, apresentou a proposta para os pais de alunos no último dia 9. A permanência de pombos no prédio escolar foi identificada pela pasta, que buscava a melhor solução para o problema, segundo explicou Fernando, uma vez que existem poucas empresas que prestam este tipo de serviço.

"Estávamos em busca de uma solução que resolvesse definitivamente o problema. Realmente, são poucas empresas que oferecem este tipo de tecnologia, porém a empresa que nos atenderá está buscando a patente do produto, caso contrário, o prazo para contratação poderia ser maior", contou.