Lençóis Paulista - A Secretaria de Educação de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) implantará um sistema tecnológico para controle da permanência de pombos na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Esperança de Oliveira. A proposta, não letal, de acordo com a pasta, é ambientalmente responsável, desenvolvida para reduzir permanência de aves urbanas em prédios residenciais, comerciais ou industriais. A instalação, pela empresa especializada, deve ocorrer entre os dias 22 e 26 de junho.
O engenheiro da secretaria, Fernando Ortega, apresentou a proposta para os pais de alunos no último dia 9. A permanência de pombos no prédio escolar foi identificada pela pasta, que buscava a melhor solução para o problema, segundo explicou Fernando, uma vez que existem poucas empresas que prestam este tipo de serviço.
"Estávamos em busca de uma solução que resolvesse definitivamente o problema. Realmente, são poucas empresas que oferecem este tipo de tecnologia, porém a empresa que nos atenderá está buscando a patente do produto, caso contrário, o prazo para contratação poderia ser maior", contou.
O engenheiro explicou que o sistema chamado "Bird Control" conta com equipamentos eletroeletrônicos que emitem baixíssima corrente, imperceptíveis ao ser humano, que interferem no comportamento das aves nas áreas tratadas, promovendo o afastamento progressivo.
No entanto, ele destaca que, por se tratar de um método comportamental, poderá haver a insistência de algumas aves durante o período inicial, especialmente quando existirem ninhos ativos no local. Este comportamento pode perdurar por até 15 dias após a instalação, considerado normal na avaliação do sistema.
Fernando acentua, ainda, que o tipo de solução encontrada atende apenas a ambientes fechados, como os prédios, e não é garantido para locais abertos, como praças e jardins, que também registram a presença das aves na região próxima a escola.
A Secretaria de Educação informou que, embora a administração esteja adotando todas as medidas tecnológicas e estruturais necessárias dentro do imóvel escolar, a erradicação total do problema não depende exclusivamente dessas ações. "Por se tratar de circunstâncias da natureza, a presença das aves nos arredores do prédio público foge do controle direto da prefeitura, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo da região", conclui Fernando.