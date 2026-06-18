Um homem de 35 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (18), após perder o controle da direção do veículo que conduzia, um Hyundai HB20 branco, cruzar a faixa de rolamento, sair da pista e, depois, bater contra uma árvore situada além do acostamento da rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), que liga os municípios de Reginópolis a Iacanga (50 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu entre os quilômetros 94 e 95.

Segundo o registro policial, João Carlos Benso da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era de Reginópolis. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência junto ao atendimento 24 horas do Plantão Policial de Bauru.

O local do velório e sepultamento de João Carlos não foi divulgado. Conforme o JCNET vem noticiando, a rodovia SP-331 já registrou diversas colisões, muitas delas fatais. A estrada é simples e, muitas vezes, não possui acostamentos adequados. As causas deste acidente serão investigadas.