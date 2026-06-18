A Prefeitura de Bauru e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi) promovem, neste domingo (21), a Caminhada Violeta, ação que integra a campanha Junho Violeta e busca conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. O evento será realizado das 8h às 11h, com concentração na avenida Getúlio Vargas, próxima à rotatória da Delegacia da Receita Federal.

Aberta ao público, a iniciativa convida moradores de todas as idades a participarem de um momento de conscientização, informação e fortalecimento dos laços comunitários em defesa dos direitos da população idosa. A concentração dos participantes ocorrerá na avenida Getúlio Vargas, na quadra 20, nas proximidades da rotatória da Delegacia da Receita Federal. O percurso será realizado pela Recreiovia, em trajeto de ida e volta.

A caminhada faz parte das atividades do Junho Violeta, mês dedicado à sensibilização da sociedade sobre a importância do respeito, da valorização e da proteção das pessoas idosas. A campanha também busca estimular o combate a diferentes formas de violência e reforçar a garantia de direitos dessa parcela da população. Os organizadores incentivam os participantes a vestirem roupas ou acessórios na cor violeta, símbolo da mobilização. Também é recomendada a utilização de bonés ou chapéus, o uso de protetor solar e que cada pessoa leve sua própria garrafa de água para garantir conforto e segurança durante a atividade. Quem desejar poderá levar bexigas, faixas e cartazes para reforçar as mensagens de conscientização.