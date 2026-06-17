Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou, na noite desta terça-feira (17), o resgate de um cachorro que havia caído dentro de um poço em uma área de mata localizada nas imediações de um residencial no Jardim Colonial, em Bauru.

Durante a ocorrência, de acordo com postagem feita pelo 12.º Grupamento de Bombeiros de Bauru, os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos adequados para garantir a segurança do animal e dos próprios agentes.

Após o salvamento, a tutora do cão demonstrou sua gratidão por meio de uma publicação nas redes sociais. "Não sei nem como expressar e dizer em palavras o meu agradecimento por salvarem meu companheiro", escreveu Caroline Moura.