17 de junho de 2026
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EM ÁREA DE MATA

Corpo de Bombeiros resgata cachorro que caiu em um poço em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros/Reprodução
Após o salvamento, a tutora do cão, Caroline Moura, demonstrou sua gratidão por meio de uma publicação nas redes sociais
Após o salvamento, a tutora do cão, Caroline Moura, demonstrou sua gratidão por meio de uma publicação nas redes sociais

Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou, na noite desta terça-feira (17), o resgate de um cachorro que havia caído dentro de um poço em uma área de mata localizada nas imediações de um residencial no Jardim Colonial, em Bauru.

Durante a ocorrência, de acordo com postagem feita pelo 12.º Grupamento de Bombeiros de Bauru, os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos adequados para garantir a segurança do animal e dos próprios agentes.

Após o salvamento, a tutora do cão demonstrou sua gratidão por meio de uma publicação nas redes sociais. "Não sei nem como expressar e dizer em palavras o meu agradecimento por salvarem meu companheiro", escreveu Caroline Moura.

A postagem com o reconhecimento do trabalho feito, segundo a corporação, reforça a importância de uma missão que vai muito além de salvar vidas, e que inclui também proteger "aqueles que fazem parte da nossa família".

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