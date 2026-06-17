Implantada em 2025, a escolinha gratuita do projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru reúne, atualmente, 21 mulheres com idades que vão dos 49 aos 79 anos. O grupo forma a base do elenco da faixa etária 68+ que disputa a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

“Os benefícios para quem participa não são só físicos, mas também psíquicos e sociais”, diz o técnico Carlos Lenta. “É uma boa forma de mulheres na maturidade abandonarem o sedentarismo e fazerem parte de uma convivência saudável e motivadora".

“Temos carinho especial pela escolinha porque é uma porta de entrada para o nosso projeto e um ganho em qualidade de vida”, destaca a jogadora e uma das fundadoras do Somos Vôlei Bauru, Aparecida Facin, 69.

Atividade organizada