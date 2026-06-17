Implantada em 2025, a escolinha gratuita do projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru reúne, atualmente, 21 mulheres com idades que vão dos 49 aos 79 anos. O grupo forma a base do elenco da faixa etária 68+ que disputa a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).
“Os benefícios para quem participa não são só físicos, mas também psíquicos e sociais”, diz o técnico Carlos Lenta. “É uma boa forma de mulheres na maturidade abandonarem o sedentarismo e fazerem parte de uma convivência saudável e motivadora".
“Temos carinho especial pela escolinha porque é uma porta de entrada para o nosso projeto e um ganho em qualidade de vida”, destaca a jogadora e uma das fundadoras do Somos Vôlei Bauru, Aparecida Facin, 69.
Atividade organizada
Os treinos da escolinha gratuita ocorrem em todas as quartas e sextas-feiras, das 15h15 às 16h30, no ginásio municipal Darcy César Improta – avenida Engenheiro Luiz Edmundo Coube, 2-66, Jardim Colonial. Em breve, novas inscrições serão abertas.
Invicto na temporada, o Somos Vôlei Bauru mantém suas atividades com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 9 8122-2021.