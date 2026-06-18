O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, visita o município de Bauru, nesta quinta-feira (18), para apresentar dados regionalizados do Programa de Ação Cultural - ProAC. O encontro faz parte de uma série de ações promovidas pelo Estado para celebrar os 20 anos da iniciativa, e será realizado a partir das 18h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, no Centro. O evento conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte e apoio das secretarias municipais de cultura da região.

Com entrada gratuita e credenciamento, o encontro é destinado a artistas, coletivos, gestores culturais, pesquisadores, sociedade civil e empresas, e tem como objetivo publicizar dados regionais históricos e divulgar os resultados alcançados durante essas duas décadas de ProAC.

Além disso, a iniciativa pretende ampliar o debate e a formação cultural local por meio da realização de palestras focadas em temas atuais. Para essa edição, a temática proposta é "Inteligência Artificial na escrita de projetos culturais: Desafios e Impactos". O diálogo será conduzido por Larissa Macedo, pesquisadora, professora e doutora em Comunicação e Semiótica. A programação conta ainda com uma apresentação musical de Levi Ramiro, com o show "Amanaci".