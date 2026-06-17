A Defesa Civil de São Paulo entregou, desde o início de 2026, kits de estiagem para 37 municípios da região de Bauru, para apoiar ações de prevenção e resposta a incêndios florestais. A iniciativa, que já equipou 543 municípios do estado (84% do total), integra a Operação SP Sem Fogo, coordenada pela Defesa Civil do Estado. O kit tem 41 equipamentos, entre eles enxada, abafador, boné, óculos de proteção, lanterna, cantil e luva, e é entregue diretamente aos municípios ou produtores rurais, após treinamento com a Defesa Civil.

As entregas fazem parte da estratégia estadual de preparação para a temporada de estiagem, período em que aumentam os riscos de queimadas em diversas regiões paulistas. Além dos kits contra estiagem, neste ano o Governo de São Paulo já equipou mais de 190 defesas civis municipais com pacotes mais completos, exclusivos para reforçar o aparelhamento dos municípios contra incêndios. Nesse processo, são entregues caminhonetes 4×4, kits de combate a incêndio de 400 litros, com tanque, bomba motorizada e mangueira, e motosserras, por exemplo.

Os materiais permitem uma resposta mais rápida às emergências e ampliam a capacidade operacional dos municípios. A atuação preventiva é fundamental para reduzir os impactos causados pelas queimadas, proteger áreas de vegetação nativa e garantir mais segurança à população.