A Defesa Civil de São Paulo entregou, desde o início de 2026, kits de estiagem para 37 municípios da região de Bauru, para apoiar ações de prevenção e resposta a incêndios florestais. A iniciativa, que já equipou 543 municípios do estado (84% do total), integra a Operação SP Sem Fogo, coordenada pela Defesa Civil do Estado. O kit tem 41 equipamentos, entre eles enxada, abafador, boné, óculos de proteção, lanterna, cantil e luva, e é entregue diretamente aos municípios ou produtores rurais, após treinamento com a Defesa Civil.
As entregas fazem parte da estratégia estadual de preparação para a temporada de estiagem, período em que aumentam os riscos de queimadas em diversas regiões paulistas. Além dos kits contra estiagem, neste ano o Governo de São Paulo já equipou mais de 190 defesas civis municipais com pacotes mais completos, exclusivos para reforçar o aparelhamento dos municípios contra incêndios. Nesse processo, são entregues caminhonetes 4×4, kits de combate a incêndio de 400 litros, com tanque, bomba motorizada e mangueira, e motosserras, por exemplo.
Os materiais permitem uma resposta mais rápida às emergências e ampliam a capacidade operacional dos municípios. A atuação preventiva é fundamental para reduzir os impactos causados pelas queimadas, proteger áreas de vegetação nativa e garantir mais segurança à população.
Municípios contemplados na região de Bauru:
Agudos
Arealva
Avaí
Barra Bonita
Bauru
Bocaina
Boracéia
Borebi
Cabrália Paulista
Cafelândia
Dois Córregos
Duartina
Getulina
Guaiçara
Guaimbê
Guarantã
Iacanga
Igaraçu do Tietê
Itaju
Itapuí
Jaú
Lençóis Paulista
Lins
Lucianópolis
Macatuba
Mineiros do Tietê
Paulistânia
Pederneiras
Pirajuí
Piratininga
Pongaí
Presidente Alves
Promissão
Reginópolis
Sabino
Ubirajara
Uru
Operação SP Sem Fogo
Os pacotes integram as ações da Operação SP Sem Fogo, programa permanente do Governo de São Paulo voltado à prevenção e ao combate aos incêndios florestais. Além da distribuição de equipamentos, a operação reúne ações de monitoramento, capacitação de agentes municipais, campanhas de conscientização e integração entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e prefeituras.
Neste ano, o estado também contará com novas ferramentas de monitoramento, incluindo o programa Muralha Paulista do Fogo, que utilizará sistemas de câmeras para auxiliar na identificação precoce de focos de incêndio e agilizar a resposta das equipes em campo.
Muralha do Fogo
Com base na tecnologia da Muralha Paulista, da Secretaria da Segurança Pública, que integra câmeras públicas e privadas para monitoramento de placas, reconhecimento facial e identificação de foragidos, o Muralha do Fogo ampliará a capacidade da Defesa Civil de acompanhar queimadas em tempo real.
Além das imagens da Muralha Paulista, o Muralha do Fogo será alimentado com imagens de todas as concessionárias da Artesp e do DER, que monitoram as principais rodovias do estado, permitindo que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) acompanhe os focos ativos de incêndio e amplie a capacidade de decisão estratégica durante as ocorrências.