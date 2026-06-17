A paixão pelo futebol, a energia da torcida e uma programação repleta de atrações prometem transformar a noite desta sexta-feira (19) em uma grande celebração para os bauruenses. A Arena JCNET volta a reunir o público, desta vez no Recinto Mello Moraes, em local coberto, para acompanhar, em um supertelão, a transmissão gratuita da partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E, mais do que o jogo, uma balada que começa às 18h e vai bem além do jogo.
Depois do sucesso do primeiro encontro, a expectativa é de um público ainda maior para acompanhar a caminhada da Seleção Brasileira em busca do tão sonhado hexacampeonato. E os organizadores prepararam novidades para garantir ainda mais conforto e diversão aos torcedores. O espaço (tatersal do Recinto Melo Moraes) passa a contar com cobertura total, permitindo que o público aproveite toda a programação protegido da chuva. Além disso, haverá praça de alimentação com food trucks e estacionamento disponível para os participantes. O acesso é gratuito, mas a organização pede a doação de um litro de leite, que será revertido a entidades assistenciais.
A festa começa às 18h e seguirá até as 2h da madrugada, combinando esporte, música, dança e entretenimento. A abertura da programação será marcada por um animado Aulão de FitDance, seguido pela apresentação do DJ Sampiëri. O clima de arquibancada ficará ainda mais contagiante com a participação da tradicional Mocidade Unida da Vila Falcão, que promete levar muita animação ao público antes da bola rolar.
Às 21h30, todas as atenções se voltam para o telão, onde os torcedores poderão acompanhar cada lance de Brasil x Haiti. Durante o intervalo da partida, serão realizados sorteios de brindes exclusivos para o público presente. Encerrando a noite, o DJ B2C assume o comando da pista para manter a festa em alto nível e dar início ao final de semana em grande estilo.
Programação
18h00 – Super Aulão de FitDance
19h00 – DJ Sampiëri
20h30 – Mocidade Unida da Vila Falcão
21h30 – Transmissão ao vivo de Brasil x Haiti e sorteio de brindes no intervalo
23h30 – DJ B2C
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET, com incentivo e apoio da Prefeitura de Bauru, por meio das secretarias municipais de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, além da Secretaria de Esportes e Lazer.
O evento conta com Patrocínio Ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Casa Burgo, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Academia Maravilhosas e GSBRU.
A expectativa é de mais uma noite memorável, reunindo famílias, amigos e apaixonados por futebol em um ambiente seguro, estruturado e preparado para transformar cada lance da Seleção Brasileira em uma experiência coletiva de emoção e celebração da vida.