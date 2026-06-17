A paixão pelo futebol, a energia da torcida e uma programação repleta de atrações prometem transformar a noite desta sexta-feira (19) em uma grande celebração para os bauruenses. A Arena JCNET volta a reunir o público, desta vez no Recinto Mello Moraes, em local coberto, para acompanhar, em um supertelão, a transmissão gratuita da partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E, mais do que o jogo, uma balada que começa às 18h e vai bem além do jogo.

Depois do sucesso do primeiro encontro, a expectativa é de um público ainda maior para acompanhar a caminhada da Seleção Brasileira em busca do tão sonhado hexacampeonato. E os organizadores prepararam novidades para garantir ainda mais conforto e diversão aos torcedores. O espaço (tatersal do Recinto Melo Moraes) passa a contar com cobertura total, permitindo que o público aproveite toda a programação protegido da chuva. Além disso, haverá praça de alimentação com food trucks e estacionamento disponível para os participantes. O acesso é gratuito, mas a organização pede a doação de um litro de leite, que será revertido a entidades assistenciais.

A festa começa às 18h e seguirá até as 2h da madrugada, combinando esporte, música, dança e entretenimento. A abertura da programação será marcada por um animado Aulão de FitDance, seguido pela apresentação do DJ Sampiëri. O clima de arquibancada ficará ainda mais contagiante com a participação da tradicional Mocidade Unida da Vila Falcão, que promete levar muita animação ao público antes da bola rolar.