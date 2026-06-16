Itapuí - Uma operação conjunta que reuniu equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) resultou, nesta terça-feira (16), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), na prisão em flagrante de um homem de 42 anos investigado por suposta comercialização e distribuição de medicamentos sem o devido registro sanitário.

A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação em andamento. Durante as diligências, os policiais localizaram diversos frascos e produtos de uso farmacêutico armazenados na residência do suspeito.

Entre os itens, estavam frascos de três medicamentos para emagrecimento de venda proibida pela Anvisa por falta de registro, além de produtos rotulados como GHK-Cu e ZPHCD, estes divulgados como peptídeos de pesquisa e sem o registro identificado junto à agência reguladora.