Itapuí - Uma operação conjunta que reuniu equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM) resultou, nesta terça-feira (16), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), na prisão em flagrante de um homem de 42 anos investigado por suposta comercialização e distribuição de medicamentos sem o devido registro sanitário.
A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação em andamento. Durante as diligências, os policiais localizaram diversos frascos e produtos de uso farmacêutico armazenados na residência do suspeito.
Entre os itens, estavam frascos de três medicamentos para emagrecimento de venda proibida pela Anvisa por falta de registro, além de produtos rotulados como GHK-Cu e ZPHCD, estes divulgados como peptídeos de pesquisa e sem o registro identificado junto à agência reguladora.
Segundo a Polícia Civil, o morador colaborou com a ação e indicou espontaneamente a existência de parte dos produtos armazenados em uma geladeira. Ele declarou que os medicamentos não se destinavam ao consumo próprio e que teriam sido adquiridos a pedido de familiares.
Além dos medicamentos, os policiais apreenderam um aparelho celular, um notebook e um veículo que seria utilizado pelo investigado para a distribuição dos produtos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itapuí, e os produtos, os remédios e o automóvel foram apreendidos.
O homem foi preso em flagrante com base no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, que trata da comercialização, distribuição ou armazenamento de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro nos órgãos competentes, e ficou à disposição da Justiça.