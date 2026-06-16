Quem procura boas oportunidades de compra e, ao mesmo tempo, deseja colaborar com ações sociais relevantes em Bauru terá um compromisso especial no próximo dia 20 de junho (sábado). O Lions Clube Bauru Sul promoverá mais uma edição do tradicional Bazar do Bem, evento beneficente que reúne roupas, calçados, acessórios e diversos outros artigos a preços acessíveis. O bazar será realizado das 9h às 13h, na sede da Legião Feminina de Bauru, localizada na Praça Rodrigues de Abreu, 1-37, região central da cidade.
A iniciativa tem como principal objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelo clube, que há décadas atua em favor da comunidade bauruense por meio de campanhas solidárias, ações de saúde, assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e apoio a entidades assistenciais.
Segundo os organizadores, os visitantes encontrarão uma grande variedade de produtos seminovos em bom estado de conservação, incluindo peças de vestuário feminino, masculino e infantil, além de bolsas, calçados e acessórios. O evento também incentiva o consumo consciente e a reutilização de itens, contribuindo para a sustentabilidade e para a economia circular.
Trabalho reconhecido na comunidade
Integrante da rede mundial do Lions Clubs International, uma das maiores organizações de serviços voluntários do planeta, o Lions Clube Bauru Sul é reconhecido pela seriedade e transparência de suas ações. A entidade participa regularmente de campanhas de arrecadação de alimentos, atividades voltadas à saúde visual, projetos de assistência social e iniciativas destinadas ao fortalecimento da cidadania. O movimento leonístico tem como lema "Nós Servimos", princípio que norteia o trabalho dos voluntários em milhares de comunidades ao redor do mundo. Em Bauru, o clube mantém uma atuação constante em parceria com instituições locais, buscando atender necessidades sociais e promover qualidade de vida para a população.
Convite à população
Além da oportunidade de adquirir produtos de qualidade com preços atrativos, os participantes terão a certeza de que estarão contribuindo diretamente para causas sociais importantes. Cada compra realizada ajuda a fortalecer o trabalho voluntário desenvolvido pelo Lions Clube Bauru Sul e amplia o alcance dos projetos beneficentes realizados na cidade.
Serviço
Bazar do Bem – Lions Clube Bauru Sul
Data: 20 de junho de 2026 (sábado)
Horário: das 9h às 13h
Local: Legião Feminina de Bauru
Endereço: Praça Rodrigues de Abreu, 1-37 – Bauru
A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a participar. Afinal, mais do que fazer compras, será uma oportunidade de exercer a solidariedade e contribuir para que importantes ações sociais continuem beneficiando centenas de pessoas em Bauru.