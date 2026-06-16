Quem procura boas oportunidades de compra e, ao mesmo tempo, deseja colaborar com ações sociais relevantes em Bauru terá um compromisso especial no próximo dia 20 de junho (sábado). O Lions Clube Bauru Sul promoverá mais uma edição do tradicional Bazar do Bem, evento beneficente que reúne roupas, calçados, acessórios e diversos outros artigos a preços acessíveis. O bazar será realizado das 9h às 13h, na sede da Legião Feminina de Bauru, localizada na Praça Rodrigues de Abreu, 1-37, região central da cidade.

A iniciativa tem como principal objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelo clube, que há décadas atua em favor da comunidade bauruense por meio de campanhas solidárias, ações de saúde, assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e apoio a entidades assistenciais.

Segundo os organizadores, os visitantes encontrarão uma grande variedade de produtos seminovos em bom estado de conservação, incluindo peças de vestuário feminino, masculino e infantil, além de bolsas, calçados e acessórios. O evento também incentiva o consumo consciente e a reutilização de itens, contribuindo para a sustentabilidade e para a economia circular.