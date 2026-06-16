Com o encerramento da temporada 2025/2026 e o início do planejamento para o próximo ciclo, o Bauru Basket faz um importante convite à torcida: participar do "Censo do Dragão". Lançado nesta terça-feira (16), o questionário busca traçar um retrato da comunidade que acompanha o clube, com informações sobre faixa etária, gênero, escolaridade, localização, hábitos de consumo, preferências, opiniões e expectativas.
A partir dos dados coletados, será possível avaliar a experiência oferecida nos dias de jogo, aperfeiçoar canais de comunicação, fortalecer ações de relacionamento e identificar novas oportunidades de crescimento. O levantamento também poderá servir de base para decisões estratégicas relacionadas ao programa de sócio-torcedor, desenvolvimento de produtos e prospecção de futuras parcerias.
A pesquisa está disponível por meio da plataforma Eleven Tickets, pertencente à Imply, parceira do Bauru Basket nas áreas de ticketing, sócio-torcedor e inteligência de dados. “É uma grande satisfação fazer parte da evolução do Bauru Basket por meio de tecnologias e soluções integradas da Imply ElevenTickets. Encerramos esta temporada celebrando importantes conquistas, com avanços significativos em inteligência de dados, na plataforma de sócio-torcedor com o Passaporte Reta Final e no sistema de ticketing, com o PAR (Programa de Aceleração de Receitas). Fortalecemos a gestão e ampliamos a conexão entre o clube, patrocinadores e sua torcida”, destaca Rodolfo Schultz, Head de Novos Negócios da Imply/ElevenTickets.
Quem também destacou a iniciativa foi Vanderlei Mazzuchini, gestor do Dragão. “O Bauru Basket sempre teve sua história construída pela força da sua torcida. Queremos ouvir quem está ao nosso lado nas arquibancadas, nas transmissões, nas redes sociais e em toda a região. Quanto mais pessoas participarem, mais completo será o entendimento sobre nossa comunidade”, afirmou o dirigente.
A participação é gratuita e leva cerca de 10 minutos para ser concluída. Todos os torcedores que responderem ao questionário concorrerão a uma camisa oficial do Bauru Basket. O sorteio será realizado após o encerramento do censo, que ficará disponível até o dia 23 de junho no seguinte link:
Serviço - Censo do Dragão
Período: de 16 a 23 de junho
Participação: gratuita
Premiação: sorteio de uma camisa oficial do Bauru Basket entre os participantes
Acesso: https://sociobaurubasket.eleventickets.com
Como participar: torcedores que ainda não possuem cadastro deverão criar uma conta gratuitamente na plataforma. Após o cadastro, o questionário do Censo do Dragão estará disponível para preenchimento. Quem já possui cadastro no portal do sócio-torcedor precisa apenas realizar o login para acessar a pesquisa.