Com o encerramento da temporada 2025/2026 e o início do planejamento para o próximo ciclo, o Bauru Basket faz um importante convite à torcida: participar do "Censo do Dragão". Lançado nesta terça-feira (16), o questionário busca traçar um retrato da comunidade que acompanha o clube, com informações sobre faixa etária, gênero, escolaridade, localização, hábitos de consumo, preferências, opiniões e expectativas.

A partir dos dados coletados, será possível avaliar a experiência oferecida nos dias de jogo, aperfeiçoar canais de comunicação, fortalecer ações de relacionamento e identificar novas oportunidades de crescimento. O levantamento também poderá servir de base para decisões estratégicas relacionadas ao programa de sócio-torcedor, desenvolvimento de produtos e prospecção de futuras parcerias.

A pesquisa está disponível por meio da plataforma Eleven Tickets, pertencente à Imply, parceira do Bauru Basket nas áreas de ticketing, sócio-torcedor e inteligência de dados. “É uma grande satisfação fazer parte da evolução do Bauru Basket por meio de tecnologias e soluções integradas da Imply ElevenTickets. Encerramos esta temporada celebrando importantes conquistas, com avanços significativos em inteligência de dados, na plataforma de sócio-torcedor com o Passaporte Reta Final e no sistema de ticketing, com o PAR (Programa de Aceleração de Receitas). Fortalecemos a gestão e ampliamos a conexão entre o clube, patrocinadores e sua torcida”, destaca Rodolfo Schultz, Head de Novos Negócios da Imply/ElevenTickets.