15 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Paróquia Sagrada Família terá duas noites de arraiá; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Padre Anderson Moreira convida para a celebração junina
Padre Anderson Moreira convida para a celebração junina

A Paróquia Sagrada Família realizará nos próximos dois sábado, dias 20 e 27 de junho, a partir das 18h, sua concorrida festa junina aberta ao público, na rua Luiz Bassoto, 4-25, no Jardim Marambá, em Bauru, ao lado do Centro de Treinamento de Autoescolas.

Durante o evento, aberto a todos, os visitantes poderão aproveitar barracas com comidas típicas e apresentações de música sertaneja ao vivo. Além das atrações festivas, a comunidade também participa da celebração des missas, que serão realizadas às 18h nas duas datas da programação, com o padre Anderson Moreira.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários