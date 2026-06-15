A Paróquia Sagrada Família realizará nos próximos dois sábado, dias 20 e 27 de junho, a partir das 18h, sua concorrida festa junina aberta ao público, na rua Luiz Bassoto, 4-25, no Jardim Marambá, em Bauru, ao lado do Centro de Treinamento de Autoescolas.

Durante o evento, aberto a todos, os visitantes poderão aproveitar barracas com comidas típicas e apresentações de música sertaneja ao vivo. Além das atrações festivas, a comunidade também participa da celebração des missas, que serão realizadas às 18h nas duas datas da programação, com o padre Anderson Moreira.