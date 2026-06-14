A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), abriu a consulta pública para contribuições da população com o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). As sugestões devem ser feitas de forma online, até o dia 20 de junho.
As sugestões devem seguir um dos cinco eixos temáticos alinhados ao Plano Nacional de Arborização Urbana. Serão recebidas propostas de novas ações, aprimoramento de ações existentes ou indicação de prioridades nos seguintes eixos temáticos.
1 - Planejamento e Gestão da Informação - ações relacionadas a dados e cadastro da arborização, mapeamento da cobertura arbórea, indicadores, estrutura administrativa de gestão e transparência;
2 - Produção e Expansão da Arborização Urbana - ações sobre produção de mudas e viveiros, escolha de espécies, plantio em vias e áreas verdes, áreas prioritárias e integração com novos empreendimentos;
3 - Manejo e Cuidado com as Árvores Urbanas - ações de poda, supressão e replantio, saúde das árvores, risco de queda, conflitos com calçadas e fiação, espécies invasoras e destinação de resíduos;
4 - Educação, Participação e Inovação - ações de educação ambiental, comunicação, engajamento de escolas e comunidades, capacitação profissional, parcerias e pesquisa;
5 - Normatização e Proteção Legal da Arborização - ações sobre legislação municipal, licenciamento, fiscalização, compensação ambiental, árvores patrimoniais e convênios com concessionárias.
COMO ENVIAR AS SUGESTÕES
As pessoas interessadas devem acessar a página do PDAU, em https://sustentavel.bauru.sp.gov.br/ e ler a versão preliminar do PDAU. Na sequência, as sugestões devem ser enviadas no e-mail meioambiente@bauru.sp.gov.br
Além da consulta pública, estão sendo realizadas sete audiências públicas em diferentes regiões do município, até o dia 17 de junho, e uma audiência final no dia 1 de julho.