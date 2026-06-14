A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), abriu a consulta pública para contribuições da população com o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). As sugestões devem ser feitas de forma online, até o dia 20 de junho.

As sugestões devem seguir um dos cinco eixos temáticos alinhados ao Plano Nacional de Arborização Urbana. Serão recebidas propostas de novas ações, aprimoramento de ações existentes ou indicação de prioridades nos seguintes eixos temáticos.

1 - Planejamento e Gestão da Informação - ações relacionadas a dados e cadastro da arborização, mapeamento da cobertura arbórea, indicadores, estrutura administrativa de gestão e transparência;