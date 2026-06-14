O hacker Patrick César da Silva Brito, de 32 anos, natural de Araçatuba (192 qilômetros de Bauru), passou a integrar a Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mecanismo utilizado para comunicar forças de segurança de diversos países sobre pessoas procuradas pela Justiça.

A medida ocorre após sua condenação, em agosto de 2025, pelos crimes de invasão de dispositivos eletrônicos e extorsão contra o ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges (PSDB) e sua esposa, Deomerce Damasceno. De acordo com a ação penal, ele teria acessado ilegalmente os aparelhos do casal e exigido dinheiro para não divulgar informações pessoais obtidas durante as invasões.

Patrick está fora do país e chegou a ser preso em dezembro de 2022 na região de Belgrado, capital da Sérvia, onde residia. Desde então, busca na Justiça impedir sua extradição para o Brasil. Patrick Brito foi preso pela primeira vez em janeiro de 2021, em Araçatuba, acusado de invadir o telefone celular do então prefeito e tentar extorquir R$ 70 mil para não tornar públicas informações armazenadas no aparelho.