Um homem de 27 anos, apontado como um dos envolvidos em uma tentativa de roubo ocorrida na estação São Bento do Metrô, no centro de São Paulo, no final de maio, foi preso neste sábado (13) pela Polícia Civil. A captura aconteceu em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital, após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia. As investigações continuam para localizar o terceiro suspeito envolvido no caso.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tentou escapar ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou sendo detido e encaminhado à delegacia. Após passar por audiência de custódia, ele permaneceu preso temporariamente. A identificação do suspeito foi possível graças à análise das imagens do sistema de videomonitoramento da estação São Bento. Segundo os investigadores, o homem aparece nas gravações registradas no dia da ocorrência.

Conforme o JCNET divulgou, no dia 30 de maio, um policial civil de folga, lotado em Jaú, reagiu a uma tentativa de assalto praticada por três criminosos. O agente havia acabado de comprar um computador em uma loja da região e foi abordado pelos suspeitos no acesso à estação. Durante a ação, um dos assaltantes foi baleado. Ele recebeu atendimento médico e permaneceu preso preventivamente. Além dele, cinco passageiros que estavam no local ficaram feridos e precisaram de socorro. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Civil. As equipes realizam diligências para identificar e prender o terceiro integrante do grupo criminoso.