Você nem "piscou" e 2026 já está na metade! E ainda as metas traçadas para o ano ficaram para trás? Calma, você tem como retomá-las. "Quando estabelecemos uma meta, existe um entusiasmo inicial muito forte. Mas, conforme a rotina volta ao normal e os resultados não aparecem rapidamente, o cérebro passa a enxergar aquela mudança como algo custoso. É nesse momento que muitas pessoas retornam aos hábitos antigos e, em alguns casos, deixam a meta completamente de lado", explica a neurocientista Carol Garrafa.

A especialista afirma que isso acontece porque o cérebro trabalha em busca de previsibilidade e recompensa imediata. Ao definir um objetivo, há uma liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. O problema surge quando a expectativa criada não acompanha o tempo real necessário para alcançar resultados concretos. "A sensação de motivação costuma durar menos do que as pessoas imaginam. Sem pequenas recompensas ao longo do processo, o cérebro perde interesse naquela meta e direciona atenção para estímulos mais imediatos e confortáveis", afirma.

Apesar disso, a neurocientista acredita que o meio do ano pode ser um dos melhores momentos para recomeçar. Sem a pressão simbólica das resoluções de janeiro, as metas tendem a ficar mais objetivas, realistas e compatíveis com a rotina atual.