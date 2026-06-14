15 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPINIÃO

Crise de identidade e identitarismo: entre o vazio e o muro

Por Wellington Anselmo Martins | Mestre em Filosofia (Unesp)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A miséria — Há quem confunda liberdade com ausência de raízes. Não pertence a nada, não quer se comprometer com nada, mas curiosamente despreza quem crê, milita, estuda ou serve a uma vocação. Às vezes, entende como lucidez de conteúdo aquilo que é apenas medo de assumir uma forma.

O excesso — Há também quem transforme identidade em prisão. Encontra uma tradição, uma causa ou uma profissão e passa a estranhamente vigiar a porta, como se pertencer fosse excluir os outros. Mas essa identidade que precisa humilhar para existir revela mais insegurança do que propriamente liberdade, força ou coragem.

Nosso tempo oscila entre dois perigos: o indivíduo líquido, que não sabe dizer “sou”, e novos tribalismos rígidos, que repetem “nós contra eles”. Entre a dispersão e o fanatismo, falta-nos identidade com responsabilidade.

Há um meio-termo ético entre a interpretação mais relativista do pós-modernismo atual e a leitura mais absolutista moderna: um pertencimento crítico e autocrítico.

Por isso a melhor imagem ainda é a árvore: tem raiz, forma e permanência, mas oferece sombra e frutos. Assim pode ser a identidade humana historicamente madura: firme sem ser fanática e autoritária, aberta sem ser vazia, suicida ou niilista.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários