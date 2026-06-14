Campina Grande, na Paraíba, reafirma em 2026 sua posição como um dos principais destinos turísticos do país durante o período junino. Conhecida nacionalmente como a cidade do "Maior São João do Mundo", a festa atrai visitantes de todas as regiões em busca de uma experiência que combina música, gastronomia, cultura popular e tradição nordestina.

A festa atravessa o mês de junho e segue até 5 de julho, totalizando 33 dias no Parque do Povo. A programação oficial inclui shows, apresentações culturais, quadrilhas, gastronomia típica e diversas atrações espalhadas pela cidade.

Ao longo de mais de um mês de programação, o evento transforma a cidade em um grande palco a céu aberto. Quadrilhas juninas, apresentações de forró, shows de artistas consagrados, feiras de artesanato e manifestações culturais ocupam diversos espaços, tendo como principal ponto de encontro o Parque do Povo, considerado o coração da festa.