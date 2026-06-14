Campina Grande, na Paraíba, reafirma em 2026 sua posição como um dos principais destinos turísticos do país durante o período junino. Conhecida nacionalmente como a cidade do "Maior São João do Mundo", a festa atrai visitantes de todas as regiões em busca de uma experiência que combina música, gastronomia, cultura popular e tradição nordestina.
A festa atravessa o mês de junho e segue até 5 de julho, totalizando 33 dias no Parque do Povo. A programação oficial inclui shows, apresentações culturais, quadrilhas, gastronomia típica e diversas atrações espalhadas pela cidade.
Ao longo de mais de um mês de programação, o evento transforma a cidade em um grande palco a céu aberto. Quadrilhas juninas, apresentações de forró, shows de artistas consagrados, feiras de artesanato e manifestações culturais ocupam diversos espaços, tendo como principal ponto de encontro o Parque do Povo, considerado o coração da festa.
Além da dimensão do evento, um dos diferenciais de Campina Grande é a capacidade de preservar elementos tradicionais das celebrações de São João. Barracas decoradas, comidas típicas à base de milho, apresentações de trios de forró pé de serra e encenações culturais ajudam a criar uma atmosfera que remete às origens da festividade nordestina.
O impacto turístico também é significativo. Hotéis, restaurantes e serviços ligados ao turismo registram alta movimentação durante o período, impulsionando a economia local e consolidando a cidade como um dos principais polos do turismo cultural brasileiro. Para muitos visitantes, a viagem representa uma oportunidade de vivenciar de perto tradições que fazem parte da identidade do Nordeste.
Embora outras cidades mantenham festas juninas de grande relevância, como Caruaru e Maracanaú, Campina Grande continua sendo frequentemente apontada por especialistas e turistas como a principal referência do São João no Brasil. A combinação entre estrutura, diversidade de atrações e forte ligação com a cultura popular faz do destino uma escolha natural para quem deseja conhecer uma das maiores celebrações tradicionais do país.
Para os viajantes que buscam uma experiência autêntica, repleta de música, dança, sabores regionais e hospitalidade nordestina, o São João de 2026 em Campina Grande permanece como um dos eventos turísticos mais emblemáticos do calendário brasileiro.
Onde comer
Feira Central de Campina Grande
Criada no século XVIII, na feira central, você consegue comprar todos os elementos típicos da culinária local, como a goma de tapioca, frutas típicas nordestinas, carne de bode, queijo coalho, a carne seca, entre outras iguarias. Além disso, há barraquinhas vendendo comidas já prontas, para provar lá mesmo.
Bar do Cuscuz
Um dos mais conhecidos da cidade, o Bar do Cuscuz oferece um cardápio extenso de culinária típica. Para acompanhar os pratos, há apresentações de trios de forró e o visual do Açude Velho.
Bobódromo
Para quem quer se aventurar na culinária paraibana, o Bobódromo se especializou em receitas com carne de bode. Tem bode assado, na buchada, no picadinho e de diversas outras formas. Fica na mesma região do Bar do Cuscuz e também conta com apresentação de trios de forró.
Mais atrações
Memorial Maior São João do Mundo
Esse simpático e pequeno museu fica perto do Parque do Povo. Ele é todo dedicado a contar a história do São João de Campina Grande desde a sua criação, com cartazes, fotos, adereços típicos e roupas usadas em festas anteriores.A entrada é gratuita.
Museu de Arte Popular da Paraíba
O museu foi projetado por ninguém menos que Oscar Niemeyer e possui três salas em formato circular, cada uma dedicada a um aspecto da riqueza cultural nordestina: o artesanato, a música e o cordel. A exposição em cada um deles, porém, não é fixa: ela é sempre alterada para homenagear diferentes artistas da região Também tem entrada gratuita.
Museu Digital de Campina Grande
Por apenas R$ 10 de entrada, é possível aprender mais sobre a história da cidade de Campina Grande de maneira totalmente interativa. Há um mapa digital, um espaço de realidade virtual, jogos interativos, espaços projetados para a sua selfie, karaokê de músicas típicas e muito mais!
Locomotiva Forrozeira
Um trem animado que faz o trajeto de Campina Grande ao distrito de Galante, com muito forró e dança durante todo o percurso.
Quadrilhas Juninas
Concursos tradicionais que exibem muita cor, coreografias e cultura no Parque do Povo
Açude Velho e Monumento Pioneiros da Borborema
O principal cartão-postal da cidade para caminhadas.
Museu de Arte Popular da Paraíba (MAP)
Conhecido como "Museu dos Três Pandeiros", destaca a cultura nordestina.