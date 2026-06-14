15 de junho de 2026
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OPINIÃO

Loucura

Por Carlota Magalhães |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Outro dia tive o aborrecimento de assistir em determinado Canal de TV que uma jovem mulher ganhava dinheiro exibindo como matava com seus saltos de sapato filhotinhos de animais indefesos e vendia esses vídeos para vários países, o que significa que existem pessoas sádicas e doentes, que pagam para assistir à morte de indefesos. Quem denunciou tais atrocidades foi alguém da Bulgária. Mesmo presa, ela não respondeu a perguntas dos repórteres sobre arrependimento.

Isso demonstra o quanto essa mulher é fria, desprovida de sentimentos ou louca. Infelizmente, brasileira. Aguardemos a pena que lhe caberá por tamanha crueldade...!

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