O governo estadual já está anunciando medidas para combater o El Niño, que irá ocorrer a partir de agosto. Serão utilizados um novo painel de dados integrado com uso de inteligência artificial, sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com o aplicativo Waze.
O El Niño aumenta o aquecimento do Oceano Pacífico e tem efeitos no mundo inteiro. Na região Sudeste (a nossa) do Brasil costuma causar ondas de calor, rajadas fortes de ventos e tempestades consequentemente seguidas de enchentes.
Diante dessa realidade que se aproxima, seria racional que o governo da prefeita Suéllen Rosim adotasse a filosofia administrativa do 'prevenir' para não precisar 'remediar'.
Com as ondas de calor que serão causadas pelo fenômeno climático, não precisa ser nenhum adivinho para saber que o Rio Batalha irá secar e vai faltar água. O DAE está se preparando para este impacto?
Com as fortes tempestades, as eternas enchentes nas Nações Unidas e em outros lugares na cidade ocorrerão novamente. E a Defesa Civil local já está se preparando para intervir? Por exemplo: o correto é interditar preventivamente as áreas de alagamento imediatamente após o recebimento de alertas de tempestades. Iniciativa essa que a atual administração e as outras que estiveram governando a cidade lamentavelmente nunca fizeram.
Lógico que as medidas do governo do Estado atinge todos os municípios, mas cabe à Defesa Civil de Bauru ter suas próprias iniciativas e não ser meros ator coadjuvante da Defesa Civil Estadual.
PS - Ficar instigando os Estados Unidos para interferir em assuntos brasileiros é a arte de cometer o Haraquiri político. Soberania nacional é algo que a maioria dos brasileiros não abrem mão e as pesquisas eleitorais estão demonstrando isto.