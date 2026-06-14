O governo estadual já está anunciando medidas para combater o El Niño, que irá ocorrer a partir de agosto. Serão utilizados um novo painel de dados integrado com uso de inteligência artificial, sistemas de câmeras, monitoramento por satélites e uma parceria com o aplicativo Waze.

O El Niño aumenta o aquecimento do Oceano Pacífico e tem efeitos no mundo inteiro. Na região Sudeste (a nossa) do Brasil costuma causar ondas de calor, rajadas fortes de ventos e tempestades consequentemente seguidas de enchentes.

Diante dessa realidade que se aproxima, seria racional que o governo da prefeita Suéllen Rosim adotasse a filosofia administrativa do 'prevenir' para não precisar 'remediar'.