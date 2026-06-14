O jovem brasileiro mudou, mas nem tanto. É isso o que revela a pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), realizada com mais de 8.800 jovens de 14 a 24 anos em todo o país, com margem de erro de 1 ponto percentual.

O estudo mostra que oportunidade de crescimento na empresa, boa remuneração, benefícios e ambiente de trabalho são fatores determinantes para a nova geração na hora de escolher onde trabalhar.

De acordo com o levantamento, a valorização e a oportunidade de crescimento na empresa, aliadas a uma boa remuneração e benefícios, além de um ambiente de trabalho saudável, aparecem como expectativas centrais em relação ao mundo do trabalho. A saúde mental também ocupa lugar de destaque: 93% dos entrevistados concordam totalmente que é muito importante atuar em empresas que valorizem esse tema.