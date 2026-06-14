O jovem brasileiro mudou, mas nem tanto. É isso o que revela a pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), realizada com mais de 8.800 jovens de 14 a 24 anos em todo o país, com margem de erro de 1 ponto percentual.
O estudo mostra que oportunidade de crescimento na empresa, boa remuneração, benefícios e ambiente de trabalho são fatores determinantes para a nova geração na hora de escolher onde trabalhar.
De acordo com o levantamento, a valorização e a oportunidade de crescimento na empresa, aliadas a uma boa remuneração e benefícios, além de um ambiente de trabalho saudável, aparecem como expectativas centrais em relação ao mundo do trabalho. A saúde mental também ocupa lugar de destaque: 93% dos entrevistados concordam totalmente que é muito importante atuar em empresas que valorizem esse tema.
Outro dado relevante aponta uma mudança importante no comportamento da nova geração: embora remuneração e benefícios continuem relevantes, eles já não são o principal fator de decisão profissional.
Quando questionados sobre os principais motivos para escolher uma empresa, os jovens colocaram a oportunidade de crescimento profissional em primeiro lugar (54%), seguida por boa remuneração e benefícios (43%) e ambiente de trabalho agradável (31%).
A pesquisa também trouxe um resultado que surpreende. O trabalho flexível, tema amplamente debatido nos últimos anos, ficou apenas em quinto lugar no ranking dos fatores priorizados pelos jovens na escolha de uma empresa para trabalhar, atrás, por exemplo, de um bom ambiente de trabalho e de uma empresa tradicional ou renomada.
O superintendente Institucional do CIEE, Rodrigo Dib, ressalta o desejo da nova geração de atuar em organizações alinhadas entre discurso e prática.
"A pesquisa reforça algo que o CIEE acompanha diariamente: questões como saúde mental, ambiente saudável e identificação com valores corporativos deixaram de ser diferenciais e passaram a ser expectativas básicas dos jovens. Esta geração está mais atenta não apenas ao propósito da empresa em si, mas também à compatibilidade entre seus próprios objetivos e propósitos de vida e a organização em que pretende trabalhar", destaca.
A pesquisa também mostra que os jovens reconhecem o papel estratégico das empresas na geração de oportunidades. Para 98% dos entrevistados, empresas que empregam jovens contribuem para o desenvolvimento do país, enquanto 96% acreditam que as organizações têm papel fundamental para garantir a empregabilidade da juventude brasileira.
Além dos resultados sobre a visão da juventude do mundo do trabalho, a pesquisa ainda perguntou ao jovem qual era a empresa de maior desejo para se trabalhar. Os resultados serão conhecidos no dia 04 de agosto, terça-feira, nos estúdios da TV Band, em São Paulo, na entrega do Prêmio Empregabilidade Jovem Rádio Band e CIEE, que contará com transmissão ao vivo a partir das 18h.
Além da categoria "Meu Match Perfeito", que contou com votação popular e da qual a pesquisa faz parte, a iniciativa reconhecerá as empresas que mais geram oportunidades reais para jovens brasileiros nas categorias Aprendiz, Estágio e Contratação CLT. Os dados foram levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apoiador do prêmio.
A premiação busca destacar organizações comprometidas com a inclusão produtiva de jovens, o desenvolvimento de talentos e a construção de ambientes profissionais mais acolhedores e alinhados às expectativas das novas gerações.