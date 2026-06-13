Com Neymar lesionado, Endrick pedindo passagem no time titular e sob o comando do treinador mais copeiro de todos os tempos, o italiano Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira está pronta para estrear na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h, contra a boa equipe do Marrocos, pelo Grupo C do Mundial. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O Jornal da Cidade e o JCNET, em parceria com o SBT, farão a transmissão de todos os jogos do Brasil em um supertelão instalado na concha acústica do Parque Vitória Régia, cartão-postal de Bauru.

A seleção treinou no CT de Columbia Park, em Nova Jersey. A segunda rodada será contra a Escócia e a terceira diante do Haiti. As duas melhores seleções de cada grupo avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados na classificação geral. A atividade, na maior parte dos treinamentos, teve clima descontraído, inclusive com um "corredor polonês" para o técnico Ancelotti, na quarta-feira (10).

A brincadeira teve a finalidade de comemorar o aniversário de 67 anos do italiano. Logo em seguida, os atletas realizaram o aquecimento e exercícios iniciais de troca de passes, sem dar pistas sobre qual será a equipe titular. Como de costume, a imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos do treinamento.