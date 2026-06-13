Com Neymar lesionado, Endrick pedindo passagem no time titular e sob o comando do treinador mais copeiro de todos os tempos, o italiano Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira está pronta para estrear na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h, contra a boa equipe do Marrocos, pelo Grupo C do Mundial. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O Jornal da Cidade e o JCNET, em parceria com o SBT, farão a transmissão de todos os jogos do Brasil em um supertelão instalado na concha acústica do Parque Vitória Régia, cartão-postal de Bauru.
A seleção treinou no CT de Columbia Park, em Nova Jersey. A segunda rodada será contra a Escócia e a terceira diante do Haiti. As duas melhores seleções de cada grupo avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados na classificação geral. A atividade, na maior parte dos treinamentos, teve clima descontraído, inclusive com um "corredor polonês" para o técnico Ancelotti, na quarta-feira (10).
A brincadeira teve a finalidade de comemorar o aniversário de 67 anos do italiano. Logo em seguida, os atletas realizaram o aquecimento e exercícios iniciais de troca de passes, sem dar pistas sobre qual será a equipe titular. Como de costume, a imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos do treinamento.
Uma figura ilustre marcou presença no treino da Seleção Brasileira na última quarta-feira (10): o diretor e roteirista norte-americano Spike Lee. O cineasta apareceu de surpresa com uma camisa do Brasil e elogiou os atacantes Vinícius Júnior e Neymar.
A expectativa de Ancelotti é que Neymar tenha condições de atuar ao longo da fase de grupos da Copa, mesmo que não fique à disposição para a primeira partida. Nos bastidores, existe otimismo para que o atacante possa ser escalado já na segunda rodada.
Após o amistoso diante do Egito, Ancelotti afirmou que já possui uma formação titular definida para a estreia, embora ainda tenha questões importantes para solucionar. A principal delas está na lateral direita, em virtude da lesão de Wesley. Danilo voltou a atuar pelo setor durante o último amistoso e agradou à comissão técnica, mas uma improvisação não está descartada. O zagueiro Ibañez surge como uma das alternativas avaliadas para a posição.
Árbitro esloveno apitará estreia a Seleção
A Fifa anunciou que a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, será apitada pelo esloveno Slavko Vincic. O duelo será realizado neste sábado (13), às 19h. Vincic, de 44 anos, será auxiliado por Tomás Klancnik e Andraz Kovacic, ambos eslovenos. O VAR não foi divulgado pela Fifa. Vincic é um dos principais árbitros do futebol europeu. O esloveno é presença frequente em jogos decisivos da Champions. O esloveno já apitou uma final de Champions. Ele foi o árbitro da decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em 2024, que terminou com vitória dos madrilenhos por 2 a 0.