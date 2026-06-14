A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) publicou nesta semana o Decreto Municipal n.º 9.362/2026, que torna obrigatória a atualização cadastral dos imóveis urbanos entre os dias 1 de julho e 1 de dezembro deste ano. O público-alvo são contribuintes e responsáveis tributários, incluindo aqueles que gozam de isenção ou imunidade tributária. Quem não fizer a atualização no prazo estipulado ficará sujeito a penalidades previstas na legislação municipal.

De acordo com o Executivo, a obrigação aplica-se tanto a imóveis edificados quanto aos não edificados e a atualização pode ser feita de forma online, por meio de requerimento eletrônico, que pode ser acessado pelo link https://agudos.1doc.com.br/, e presencialmente, no Setor de Cadastro Imobiliário da prefeitura, na Praça Tiradentes, nº 650, Centro.

Os dados que devem ser atualizados são nome do proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título ou adquirente, e do cônjuge (quando houver); número de CPF; certidão de óbito e inventário (quando houver); área construída, padrão de construção e utilização do imóvel; e endereço físico e eletrônico para correspondência e comunicações.