A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio das secretarias municipais de Segurança Pública e de Meio Ambiente, deu um passo decisivo para solucionar o problema dos fios soltos e emaranhados nos postes da cidade. Após nova reunião de alinhamento realizada na semana passada entre a pasta e representantes do setor, foi definido um cronograma fixo de atuação. Todas as segundas-feiras, as equipes realizarão mutirão de limpeza e organização de cabos em uma parte específica do município.

A iniciativa consolida o planejamento que teve início no primeiro semestre deste ano, quando Executivo e Câmara reuniram-se com a CPFL Paulista para desenhar a operação "Faxina de cabos". Um mutirão de limpeza de cabos já ocorreu em março e, agora, o projeto avança para mais uma fase prática e operacional, contando com o apoio das operadoras de telefonia e internet que compartilham a infraestrutura local.

Juntas, as equipes irão identificar cabos clandestinos, remover fios partidos ou sem utilidade e regularizar o cabeamento técnico, diminuindo a poluição visual e, principalmente, eliminando riscos de acidentes para pedestres e motoristas. A operação seguirá um mapeamento estratégico baseado nas notificações já emitidas pela fiscalização e nas reclamações registradas pelos próprios munícipes.