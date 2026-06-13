O Espaço Cultural Wynara (pronuncia-se "Uinará"), no Jardim Bela Vista, em Bauru, abre junho com uma programação densa e gratuita, com destaque para a batalha de arte, lançamento de livro e encontro com artistas da Mostra de Arte Wynara 2026, a exposição coletiva que segue em cartaz até o dia 28 deste mês. Os três eventos reúnem artistas participantes da mostra em situações distintas: criação ao vivo, literatura e conversa aberta com o público.
O primeiro deles, a Batalha de Artes, ocorre no sábado (13), das 16h às 18h, na qual "se enfrentam" os artistas visuais Dennis Gomes, Júnior de Sá e Juno dos Santos, todos eles com peças em exibição na exposição. No evento, o trio é desafiado a criar, cada um, diante do público, obras inéditas em 30 minutos. Ao final, os presentes votam, e o artista mais votado é convidado a integrar o calendário de exposições do espaço com uma mostra individual.
Na semana seguinte, na sexta-feira (19), às 20h, o Wynara abriga o lançamento do primeiro livro de Tectoniza, nome artístico de Tamyres Carneluti, "Diarreia das Flores" (Editora Urutau), seguido de conversa aberta entre a autora e o público - além de escritora, ela é artista visual participante da mostra. No livro, que reúne escritos dos 15 aos 27 anos de idade, cada poema é uma travessia, da infância à maturidade, da dor íntima ao grito coletivo, da solidão ao encontro com a arte. Para Tectoniza, as flores, linguagem vital da autora em literatura e artes plásticas, surgem na obra "como forma de metamorfosear cicatrizes em jardins".
No sábado (20), das 19h às 22h, Tectoniza se junta a outras duas artistas da exposição coletiva no Happy Art Hour: Marta Caputo e Natalia Gassner. O encontro mensal é um dos formatos mais queridos do Wynara: uma roda de conversa em que o público pode dialogar diretamente com os artistas sobre obras e processos criativos.
A programação de junho culmina no domingo (28), às 20h, com o encerramento da Mostra de Arte Wynara 2026. Os 12 artistas participantes receberão o público para uma visita guiada às suas criações, uma oportunidade de interlocução direta entre criadores e visitantes em torno das obras em cartaz.
"Junho é um mês especialmente significativo para nosso espaço cultural. Os eventos mostram a pluralidade e a vitalidade da cena artística de Bauru. São momentos em que a arte acontece de verdade: ao vivo, com o público presente, em diálogo. E o encerramento da mostra, com visita guiada, é a coroação desse ciclo. Convidamos Bauru e toda região a vir, participar e se deixar surpreender", afirma Paulo Pino, diretor artístico do Wynara.
SERVIÇO
Espaço Cultural Wynara fica na rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, a uma quadra da UPA Bela Vista, Bauru (SP)
Entrada: gratuita (sugerida a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituição assistencial)