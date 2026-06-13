O Espaço Cultural Wynara (pronuncia-se "Uinará"), no Jardim Bela Vista, em Bauru, abre junho com uma programação densa e gratuita, com destaque para a batalha de arte, lançamento de livro e encontro com artistas da Mostra de Arte Wynara 2026, a exposição coletiva que segue em cartaz até o dia 28 deste mês. Os três eventos reúnem artistas participantes da mostra em situações distintas: criação ao vivo, literatura e conversa aberta com o público.

O primeiro deles, a Batalha de Artes, ocorre no sábado (13), das 16h às 18h, na qual "se enfrentam" os artistas visuais Dennis Gomes, Júnior de Sá e Juno dos Santos, todos eles com peças em exibição na exposição. No evento, o trio é desafiado a criar, cada um, diante do público, obras inéditas em 30 minutos. Ao final, os presentes votam, e o artista mais votado é convidado a integrar o calendário de exposições do espaço com uma mostra individual.

Na semana seguinte, na sexta-feira (19), às 20h, o Wynara abriga o lançamento do primeiro livro de Tectoniza, nome artístico de Tamyres Carneluti, "Diarreia das Flores" (Editora Urutau), seguido de conversa aberta entre a autora e o público - além de escritora, ela é artista visual participante da mostra. No livro, que reúne escritos dos 15 aos 27 anos de idade, cada poema é uma travessia, da infância à maturidade, da dor íntima ao grito coletivo, da solidão ao encontro com a arte. Para Tectoniza, as flores, linguagem vital da autora em literatura e artes plásticas, surgem na obra "como forma de metamorfosear cicatrizes em jardins".