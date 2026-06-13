O grupo bauruense Sotaque Brasileiro anuncia dois projetos que reforçam seu compromisso com a MPB: o "Simplesmente Cartola", com quatro apresentações gratuitas que celebram a obra do compositor Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos maiores nomes do samba raiz; e o "Choro de Memórias", iniciativa que inclui o lançamento de um EP autoral com quatro faixas inéditas de chorinho e um show especial de estreia.
"O choro e o samba são pilares da nossa cultura, e levá-los principalmente ao conhecimento das novas gerações é uma missão que nos move. O 'Choro de Memórias, em especial, é também uma forma de valorizar a história do chorinho e, ao mesmo tempo, mostrar que ele continua vivo e pulsante em novas criações. Com estes dois projetos culturais, queremos que as pessoas entendam a importância desses gêneros para nossa identidade cultural", afirma Odair Felício, músico líder do Sotaque Brasileiro.
O projeto "Choro de Memórias" marca mais um passo do Sotaque Brasileiro na valorização do chorinho: a gravação de um EP autoral com quatro faixas inéditas compostas pelos próprios integrantes do grupo.
As músicas - "Múmia", "Mágoa de poeta", "Choro da Júlia" e "Primeira" - serão apresentadas ao vivo, pela primeira vez, no show gratuito deste domingo, 14 de junho, às 10h, na Sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru.
Com uma hora de duração, o espetáculo contará com tradução em Libras e incluirá comentários dos músicos sobre as particularidades das canções, criando um espaço de apreciação e educação musical.
Além do espetáculo, o projeto prevê o registro em vídeo dos processos em estúdio, com conteúdo a ser disponibilizado no YouTube, e a difusão das faixas em plataformas de streaming, ampliando o alcance das novas composições e democratizando o acesso à produção musical local.
CARTOLA
As quatro apresentações do "Simplesmente Cartola" serão realizadas em espaços de grande relevância cultural e histórica de Bauru, democratizando o acesso à música de qualidade em diferentes bairros e públicos.
Os espetáculos terão 60 minutos de duração e contarão com interpretação em Libras em tempo real. O repertório reúne 17 canções de Cartola e de parceiros igualmente relevantes, incluindo clássicos como "Acontece", "Alvorada", "Amor proibido", "As rosas não falam", "Cordas de aço", "O mundo é um moinho", "O Sol nascerá", "Peito vazio" e "Preciso me encontrar".
A temporada teve início na última sexta-feira, 12 de junho. O segundo show acontece em 12 de julho, às 10h, no Jardim Botânico Municipal de Bauru. A terceira apresentação será no domingo, 26 de julho, às 10h, no Museu Ferroviário Regional de Bauru, também no Centro.
Para encerrar a temporada, o grupo se apresenta no domingo, 2 de agosto, às 10h, no Espaço Cultural Wynara, no bairro Bela Vista, onde, após o show, ocorrerá uma roda de conversa entre os músicos e o público sobre as particularidades musicais e poéticas das obras de Cartola.
O Sotaque Brasileiro iniciou sua trajetória em 2022 com o propósito de difundir a MPB e valorizar grandes compositores. Desde então, vem se dedicando, em especial, ao repertório de chorinho e à criação autoral, consolidando-se como referência na cena musical bauruense.
SERVIÇO
• Domingo, 14 de junho, 10h - Sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, Rua Engenheiro Saint Martin, 15-41, Centro (serão apresentadas ao vivo, pela primeira vez, as quatro músicas inéditas e autorais, integrantes do EP, incluindo comentários dos músicos sobre particularidades das canções)
Shows do projeto "Simplesmente Cartola", com o Grupo Sotaque Brasileiro
•Domingo, 12 de julho, 10h - Jardim Botânico Municipal de Bauru, Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, Km 232, S/N, Jardim Tangarás
• Domingo, 26 de julho, 10h - Museu Ferroviário Regional de Bauru, Rua Nóbile Di Piero, quadra 1 (esquina com a Rua 1º de Agosto), Centro
• Domingo, 2 de agosto, 10h - Espaço Cultural Wynara, Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, a uma quadra da UPA Bela Vista (após o show, conversa entre músicos e público)
Duração (ambos eventos): 60 minutos cada apresentação