O grupo bauruense Sotaque Brasileiro anuncia dois projetos que reforçam seu compromisso com a MPB: o "Simplesmente Cartola", com quatro apresentações gratuitas que celebram a obra do compositor Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos maiores nomes do samba raiz; e o "Choro de Memórias", iniciativa que inclui o lançamento de um EP autoral com quatro faixas inéditas de chorinho e um show especial de estreia.

"O choro e o samba são pilares da nossa cultura, e levá-los principalmente ao conhecimento das novas gerações é uma missão que nos move. O 'Choro de Memórias, em especial, é também uma forma de valorizar a história do chorinho e, ao mesmo tempo, mostrar que ele continua vivo e pulsante em novas criações. Com estes dois projetos culturais, queremos que as pessoas entendam a importância desses gêneros para nossa identidade cultural", afirma Odair Felício, músico líder do Sotaque Brasileiro.

O projeto "Choro de Memórias" marca mais um passo do Sotaque Brasileiro na valorização do chorinho: a gravação de um EP autoral com quatro faixas inéditas compostas pelos próprios integrantes do grupo.