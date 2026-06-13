A Mescla Eventos promove mais uma edição da Copa Mescla, que chega à sua quarta edição transformando o Empório Don Franco em um grande ponto de encontro para os torcedores da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. O evento ocorre nos dias 13, 19 e 24 de junho e promete unir futebol, entretenimento e gastronomia em um ambiente preparado para toda a família.

A estreia será no dia 13, durante a partida entre Brasil e Marrocos. Além da transmissão dos jogos, o público poderá aproveitar show ao vivo com o grupo Blá Blá, promoções de chopp e caipirinha em dobro, playground com monitores para crianças e estacionamento gratuito.

Para garantir uma experiência completa, a estrutura contará com um telão de LED e outras 12 televisões distribuídas pelo espaço, proporcionando ampla visibilidade para os torcedores acompanharem cada lance da competição.