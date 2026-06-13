A Mescla Eventos promove mais uma edição da Copa Mescla, que chega à sua quarta edição transformando o Empório Don Franco em um grande ponto de encontro para os torcedores da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. O evento ocorre nos dias 13, 19 e 24 de junho e promete unir futebol, entretenimento e gastronomia em um ambiente preparado para toda a família.
A estreia será no dia 13, durante a partida entre Brasil e Marrocos. Além da transmissão dos jogos, o público poderá aproveitar show ao vivo com o grupo Blá Blá, promoções de chopp e caipirinha em dobro, playground com monitores para crianças e estacionamento gratuito.
Para garantir uma experiência completa, a estrutura contará com um telão de LED e outras 12 televisões distribuídas pelo espaço, proporcionando ampla visibilidade para os torcedores acompanharem cada lance da competição.
Os ingressos já estão à venda de forma antecipada, podendo ser adquiridos para datas individuais ou por meio de um combo especial válido para os três primeiros jogos da Seleção. As vendas acontecem pelo site www.fastingressos.com.br.
Com 25 anos de atuação no mercado de eventos, a Mescla espera reunir centenas de pessoas em mais uma edição da tradicional Copa Mescla. O Empório Don Franco fica na rua Alonso Leão Peres Filho, 1169, ao lado do Residencial Lago Sul.