13 de junho de 2026
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NO PRÓXIMO SÁBADO

'Falta você?' Faltava! Thiaguinho em Bauru!

Por Vinicius Pereira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno Soares/@bsfotografias/Divulgação
Com mais de duas décadas de carreira, Thiaguinho construiu uma trajetória de destaque no cenário musical
Com mais de duas décadas de carreira, Thiaguinho construiu uma trajetória de destaque no cenário musical

A contagem regressiva está chegando ao fim para os fãs de pagode em Bauru e região. No próximo sábado (20), o cantor Thiaguinho sobe ao palco do Recinto Mello de Moraes com projeto que tem percorrido diversas cidades brasileiras reunindo milhares de pessoas em apresentações marcadas por sucessos, emoção e forte interação com o público.

A abertura dos portões está programada para as 16h e a expectativa da organização é receber um grande público para uma tarde dedicada à música e ao entretenimento. O evento faz parte da agenda nacional da turnê, que celebra a trajetória de um dos artistas mais populares da música brasileira na atualidade.

Com mais de duas décadas de carreira, Thiaguinho construiu uma trajetória de destaque no cenário musical. Desde o início da projeção nacional até a consolidação da carreira solo, o cantor acumulou sucessos que atravessaram gerações e seguem entre os mais executados nas plataformas digitais e nos shows realizados pelo país.

Em Bauru, o público poderá acompanhar um repertório que reúne grandes clássicos da carreira, além das músicas que compõem o projeto Bem Black. Conhecido pelo carisma e pela proximidade com os fãs, Thiaguinho promete uma apresentação marcada pela energia característica de seus shows, transformando o espetáculo em uma verdadeira celebração da música brasileira.

Para receber o evento, uma estrutura especial foi preparada no Recinto Mello de Moraes. O espaço contará com diferentes setores, permitindo experiências variadas ao público. Entre as opções disponíveis estão Pista, VIP, Front Stage, Camarote Individual, Camarote para 10 pessoas e Bistrô, atendendo desde aqueles que desejam acompanhar a apresentação mais próximos do palco até grupos que buscam maior exclusividade.

Os ingressos seguem à venda pela plataforma Fast Ingressos e em pontos físicos autorizados. Em Bauru, as entradas podem ser adquiridas na Ótica Braga, Ótica Braga Selection, Flipper Lanches, Madalu Bauru, Blue Fit Bauru, Escritório Mescla Produções e McDonald's Comendador. Em Jaú, o ponto de venda oficial é o Colégio IBEM.

A comercialização também acontece por meio dos promoters oficiais do evento: Will Americano, Francine Tais e Raquel Russo. A orientação da organização é para que os interessados garantam seus ingressos com antecedência, já que a expectativa é de grande procura e possível lotação dos setores mais disputados.

Com uma legião de admiradores em toda a região, Thiaguinho promete transformar a tarde do próximo sábado (20) em um dos grandes momentos do calendário de entretenimento de Bauru em 2026. O show tem realização da Mescla Eventos e chega à cidade como uma das atrações mais aguardadas do primeiro semestre.

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