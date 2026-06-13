A contagem regressiva está chegando ao fim para os fãs de pagode em Bauru e região. No próximo sábado (20), o cantor Thiaguinho sobe ao palco do Recinto Mello de Moraes com projeto que tem percorrido diversas cidades brasileiras reunindo milhares de pessoas em apresentações marcadas por sucessos, emoção e forte interação com o público.
A abertura dos portões está programada para as 16h e a expectativa da organização é receber um grande público para uma tarde dedicada à música e ao entretenimento. O evento faz parte da agenda nacional da turnê, que celebra a trajetória de um dos artistas mais populares da música brasileira na atualidade.
Com mais de duas décadas de carreira, Thiaguinho construiu uma trajetória de destaque no cenário musical. Desde o início da projeção nacional até a consolidação da carreira solo, o cantor acumulou sucessos que atravessaram gerações e seguem entre os mais executados nas plataformas digitais e nos shows realizados pelo país.
Em Bauru, o público poderá acompanhar um repertório que reúne grandes clássicos da carreira, além das músicas que compõem o projeto Bem Black. Conhecido pelo carisma e pela proximidade com os fãs, Thiaguinho promete uma apresentação marcada pela energia característica de seus shows, transformando o espetáculo em uma verdadeira celebração da música brasileira.
Para receber o evento, uma estrutura especial foi preparada no Recinto Mello de Moraes. O espaço contará com diferentes setores, permitindo experiências variadas ao público. Entre as opções disponíveis estão Pista, VIP, Front Stage, Camarote Individual, Camarote para 10 pessoas e Bistrô, atendendo desde aqueles que desejam acompanhar a apresentação mais próximos do palco até grupos que buscam maior exclusividade.
Os ingressos seguem à venda pela plataforma Fast Ingressos e em pontos físicos autorizados. Em Bauru, as entradas podem ser adquiridas na Ótica Braga, Ótica Braga Selection, Flipper Lanches, Madalu Bauru, Blue Fit Bauru, Escritório Mescla Produções e McDonald's Comendador. Em Jaú, o ponto de venda oficial é o Colégio IBEM.
A comercialização também acontece por meio dos promoters oficiais do evento: Will Americano, Francine Tais e Raquel Russo. A orientação da organização é para que os interessados garantam seus ingressos com antecedência, já que a expectativa é de grande procura e possível lotação dos setores mais disputados.
Com uma legião de admiradores em toda a região, Thiaguinho promete transformar a tarde do próximo sábado (20) em um dos grandes momentos do calendário de entretenimento de Bauru em 2026. O show tem realização da Mescla Eventos e chega à cidade como uma das atrações mais aguardadas do primeiro semestre.