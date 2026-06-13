A contagem regressiva está chegando ao fim para os fãs de pagode em Bauru e região. No próximo sábado (20), o cantor Thiaguinho sobe ao palco do Recinto Mello de Moraes com projeto que tem percorrido diversas cidades brasileiras reunindo milhares de pessoas em apresentações marcadas por sucessos, emoção e forte interação com o público.

A abertura dos portões está programada para as 16h e a expectativa da organização é receber um grande público para uma tarde dedicada à música e ao entretenimento. O evento faz parte da agenda nacional da turnê, que celebra a trajetória de um dos artistas mais populares da música brasileira na atualidade.

Com mais de duas décadas de carreira, Thiaguinho construiu uma trajetória de destaque no cenário musical. Desde o início da projeção nacional até a consolidação da carreira solo, o cantor acumulou sucessos que atravessaram gerações e seguem entre os mais executados nas plataformas digitais e nos shows realizados pelo país.