Pela primeira vez 48 seleções disputam a Copa do Mundo de Futebol em formato expandido, distribuído em três países sedes, Estados Unidos, México e Canadá. São 1.248 jogadores, 104 partidas a disputar em 39 dias. Pena que em um mundo tensionado nem sempre o esporte consiga unir povos e nações. Estamos longe do exemplo da Grécia Antiga, onde as guerras eram suspensas durante a realização dos Jogos Olímpicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, num campo de batalha na Bélgica, soldados britânicos e alemães fizeram uma Trégua de Natal para jogarem uma partida de futebol na "terra de ninguém", onde entoaram canções e trocaram botões da farda, o presente possível nas trincheiras.

Neste evento Fifa, a Rússia está sob sanção em razão da guerra contra a Ucrânia. A seleção do Irã entra em campo em meio a uma relação de hostilidades com os EUA. Os persas são obrigados a se concentrarem em Tijuana, no México, para jogar em sua sede em Los Angeles, e depois voltar logo que cumprida a tabela. A cota de ingressos a que seus torcedores têm direito foi diminuída por questão de "segurança". O mesmo motivo foi alegado para barrar o árbitro do Sudão designado pela Fifa e com visto regular. Deportado, foi recebido como herói no seu país.

Fala-se em integração continental mediada pelo esporte, mas o presidente Donald Trump mandou aumentar o efetivo da Polícia de Imigração e continua construindo uma muralha de aço, de concreto e barreiras eletrônicas na fronteira com o México. Esse mesmo governo insinua uma eventual anexação do Canadá como 51º Estado americano. No Caribe, bloqueia Cuba. Invadiu, sequestrou o presidente e declara-se tutor do petróleo venezuelano. Como reconhecimento pela sua "política libertadora", o presidente Gianni Infantino criou e outorgou a Trump o Prêmio Fifa da Paz, entregue durante o sorteio das chaves.