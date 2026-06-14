Moradores do Núcleo Residencial Presidente Geisel denunciaram a situação de abandono de um parquinho localizado dentro do Bosque do bairro. Segundo relatos, a manutenção e a limpeza do espaço têm sido realizadas pelos próprios moradores da região, mas a principal preocupação está nas condições dos brinquedos, que apresentam danos, além de sinais de possível infestação de cupins.

Em resposta ao JCNET, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informou que a manutenção da praça já estava prevista no cronograma de serviços. A secretaria destacou ainda que, após vistoria realizada no local, não foi constatada a presença de cupins nos brinquedos, mas que os materiais necessários para os reparos já foram adquiridos e os serviços serão executados assim que as condições climáticas permitirem o início da manutenção.