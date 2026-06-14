14 de junho de 2026
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NOVO COMANDANTE

Tenente-Coronel Claudio Augusto assume o 12°GB em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/12ºGB
Com experiência operacional e administrativa, o Tenente-Coronel Claudio assume a coordenação das atividades da corporação em Bauru e região
Com experiência operacional e administrativa, o Tenente-Coronel Claudio assume a coordenação das atividades da corporação em Bauru e região

O 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru está sob novo comando desde segunda-feira (8). O Tenente-Coronel Claudio Augusto Antunes da Silva assumiu a liderança da unidade após construir uma trajetória de 29 anos de serviços prestados à corporação em diferentes regiões do estado de São Paulo.

Agora, o Tenente-Coronel passa a coordenar as atividades desenvolvidas em uma área de 39 municípios da região, atendendo uma população estimada em mais de 1,1 milhão de habitantes. De acordo com a corporação, a chegada do novo comandante marca uma nova etapa para o grupamento, com foco no fortalecimento operacional, valorização do efetivo e aprimoramento dos serviços prestados à população. 

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