Nos dias 13 e 14 de junho no Aeroclube de Bauru, acontecerá a 11ª edição do Arraiá Aéreo, evento famoso pela apresentação de shows aéreos e por reunir estandes de forças de segurança. E em meio a uma programação especial desta edição, a Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) marcará sua presença com demonstrações tecnológicas de automação, de cães que atuam no combate ao crime e por meio de projeto de reintegração social e ambiental.
A Polícia Penal, em sua primeira vez no Arraiá Aéreo, irá expor uma cela automatizada, além de equipamentos utilizados em operações de contenção de motins, como armamentos, munições de menor potencial ofensivo e granadas. Também estarão em exposição viaturas empregadas na escolta e no transporte de custodiados.
Outro destaque será a apresentação dos cães de faro do Complexo Penal de Pirajuí, altamente treinados para atuar em operações de apreensão de materiais ilícitos, demonstrando ao público parte do trabalho realizado pela corporação na segurança e fiscalização do sistema prisional paulista.
Doação de mudas
Além das exposições e demonstrações operacionais, a Polícia Penal fará a doação gratuita de mais de mil mudas de árvores nativas, ornamentais e frutíferas produzidas com o trabalho de pessoas privadas de liberdade. Entre as espécies que serão disponibilizadas estão Ipê-Amarelo, Ipê-Branco, Ipê-Rosa, Pitanga, Acerola, Pau-Brasil, Cedro, Ingá, Jacarandá-mimoso e Bambu-da-Sorte, entre outras.
A ação integra o projeto Semeando Cidadania, desenvolvido por reeducandos do regime semiaberto em unidades prisionais de diversas cidades paulistas, entre elas Bauru, e tem como objetivo promover o reflorestamento e a educação ambiental, ao mesmo tempo em que oferece capacitação técnica e contribui para a reintegração social das pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho, da qualificação profissional e do fortalecimento da cidadania.
Arraiá: edição especial
O evento Aéreo de 2026 celebra os 20 anos da Missão Centenário que levou o astronauta bauruense Marcos Pontes ao espaço. Considerado o mais importante encontro da aviação civil do Brasil, a feira traz em sua edição atual atrações que combinam aviação, ciência, tecnologia e entretenimento que encantam o público.
O Arraiá contará, ainda com shows aéreos, balonismo, paraquedismo e exposições de tecnologia. Entre as atrações confirmadas está a equipe Bazaia Acrobatic Team, que fará apresentações com a aeronave North American T-6 Texan, prometendo um final de semana com emoção e diversão para toda a família. Outra novidade é a presença de telões para a transmissão ao vivo do primeiro jogo da seleção brasileira na copa do mundo.
Com entrada solidária, os ingressos poderão ser adquiridos por apenas R$ 15 ou através da doação de 1 kg de alimento. Os itens arrecadados serão destinados a mais de 40 entidades assistenciais.