Nos dias 13 e 14 de junho no Aeroclube de Bauru, acontecerá a 11ª edição do Arraiá Aéreo, evento famoso pela apresentação de shows aéreos e por reunir estandes de forças de segurança. E em meio a uma programação especial desta edição, a Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) marcará sua presença com demonstrações tecnológicas de automação, de cães que atuam no combate ao crime e por meio de projeto de reintegração social e ambiental.

A Polícia Penal, em sua primeira vez no Arraiá Aéreo, irá expor uma cela automatizada, além de equipamentos utilizados em operações de contenção de motins, como armamentos, munições de menor potencial ofensivo e granadas. Também estarão em exposição viaturas empregadas na escolta e no transporte de custodiados.

Outro destaque será a apresentação dos cães de faro do Complexo Penal de Pirajuí, altamente treinados para atuar em operações de apreensão de materiais ilícitos, demonstrando ao público parte do trabalho realizado pela corporação na segurança e fiscalização do sistema prisional paulista.