Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (11), no Jardim Ouro Verde, em Bauru. A abordagem ocorreu em uma viela apontada pela polícia como local conhecido pela comercialização de entorpecentes, a cerca de 50 metros de uma escola municipal de educação infantil. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o suspeito carregando uma sacola plástica transparente. Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína, além de R$ 249 em dinheiro. Conforme registrado no documento, o próprio abordado teria admitido que comercializava drogas para garantir seu sustento.

Ao todo, foram apreendidas 56 porções de cocaína, totalizando 7,61 gramas; 26 pedras de crack, com peso de 8,60 gramas; e 31 porções de maconha, que somaram aproximadamente 74,5 gramas. Também foi recolhido um aparelho celular que estava com o investigado. Segundo a Polícia Civil, a substância apreendida foi encaminhada para exame pericial, cujo laudo confirmou a presença de drogas ilícitas.

Com base nos depoimentos dos policiais, no resultado da perícia e na quantidade e diversidade dos entorpecentes encontrados, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ainda conforme o registro, não foi arbitrada fiança devido à pena prevista para o crime ultrapassar quatro anos de reclusão. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia. O dinheiro apreendido será depositado judicialmente.