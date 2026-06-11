Bauru perdeu no último domingo (7) uma de suas personalidades mais respeitadas na educação e no serviço público. O professor de inglês e advogado Aldo Soubihe faleceu aos 91 anos, no Hospital Unimed de Bauru, em decorrência de complicações cardíacas. Nascido em 23 de novembro de 1934, na cidade de Garça, Aldo mudou-se ainda criança para Bauru, aos dois anos de idade. Filho dos imigrantes libaneses Felício Cotait Soubihe e Lamia Golmie Soubihe, cresceu em uma família que se estabeleceu no comércio local, mantendo uma loja na tradicional Rua Batista de Carvalho.

Ao longo de sua trajetória, construiu uma carreira marcada pela dedicação à educação. Durante cerca de 30 anos, lecionou a disciplina de inglês em escolas da rede estadual de ensino, contribuindo para a formação de gerações de estudantes. Entre as unidades em que atuou estão as escolas estaduais Cristino Cabral, Luiz Zuiani, Mercedes Paes Bueno e Ernesto Monte.

Paralelamente à atividade docente, formou-se em Direito e exerceu a advocacia. Também trabalhou como orientador trabalhista na Secretaria de Estado das Relações do Trabalho, órgão pelo qual se aposentou após anos de serviço público. Descrito pela família como um filho, esposo e pai amoroso e dedicado, Aldo Soubihe mantinha forte ligação com a fé católica. Ainda menino, atuou como coroinha na Igreja Santa Terezinha, tradição religiosa que o acompanhou por toda a vida.