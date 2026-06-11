O Dia da Marinha é comemorado nesta quinta-feira (11), data que marca os 161 anos da Batalha Naval do Riachuelo, considerada uma das mais importantes da história militar brasileira. O confronto ocorreu em 11 de junho de 1865, durante a Guerra da Tríplice Aliança, e foi decisivo para a vitória das forças brasileiras no conflito.
Travada nas águas do Rio Paraná, a batalha teve como objetivo bloquear a rota de suprimentos das tropas paraguaias e impedir o avanço inimigo sobre o território nacional. A resistência foi intensa, tornando o episódio o principal confronto naval da guerra e um marco para a Marinha do Brasil.
A vitória em Riachuelo foi fundamental para os rumos da Guerra da Tríplice Aliança, o maior conflito armado da história da América do Sul. Em razão de sua importância histórica, a data passou a ser celebrada anualmente como o Dia da Marinha.
A Marinha é a mais antiga das três Forças Armadas brasileiras. Além da defesa da soberania nacional, a instituição atua em missões de busca e salvamento, controle do tráfego aquaviário, fiscalização de embarcações, prevenção da poluição hídrica e ações de assistência à população.
No interior paulista, a Marinha é representada pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, sediada em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru). A unidade é responsável pela fiscalização da navegação, segurança das embarcações, proteção dos recursos hídricos e administração da Hidrovia Tietê-Paraná, uma das mais importantes vias de transporte fluvial do país.