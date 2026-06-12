A obra de drenagem urbana para solucionar antigos problemas no tradicional ponto de alagamento da rua Benevenuto Tiritan, em Bauru, tem gerado queixas entre moradores e motoristas da cidade. Passado o prazo inicial estimado pela prefeitura, que previa a conclusão dos serviços entre 20 e 30 dias após o início das intervenções, em 4 de maio, o canteiro permanece ativo e o trânsito segue marcado por lentidão e congestionamentos, especialmente nos horários de pico da manhã e do fim da tarde. A demora tem alimentado reclamações de quem enfrenta diariamente os reflexos da obra.

Munícipes procuraram as redações do Jornal da Cidade/JCNET e também do programa Cidade 360º, uma parceria com a rádio 96FM, questionando se o maquinário havia quebrado. A Prefeitura de Bauru refuta essa informação. Em nota, o município informa que “a obra na rua Benevenuto Tiritan está em andamento. Durante a execução dos serviços, foi constatada a necessidade de refazer parte do sistema de drenagem do local. Não procede a informação de que a paralisação ocorreu por quebra de maquinário. A conclusão dos trabalhos está condicionada à finalização dessa etapa da obra, bem como às condições do tempo, uma vez que há previsão de chuvas para os próximos dias”, conclui o texto.

Ainda segundo a Prefeitura de Bauru, conforme o JCNET já noticiou, o serviço está sendo realizado no Córrego da Forquilha, situado no local, com recursos e equipes próprias do município. De acordo com a administração, o trabalho permitirá melhorias na drenagem, ampliando a passagem do córrego, o que deverá reduzir consideravelmente os alagamentos em períodos de chuva. Durante as obras, os motoristas devem buscar rotas alternativas entre a avenida Comendador José da Silva Martha e as regiões da Vila Santista e da Vila Independência, como as ruas Massao Sakata e José Morales.