O Palhaço Faísca será uma das atrações do 11º Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações, que acontece neste fim de semana no Aeroclube de Bauru. Responsável pelo espaço AeroKids há 11 anos, o artista bauruense apresentará neste domingo (14) um espetáculo inédito na cidade.

O show será realizado no Palco Terra, com programação a partir das 13h. Além de interpretar músicas que marcaram gerações, Faísca comandará brincadeiras interativas e atividades voltadas ao público infantil. Para ampliar a programação, o espetáculo contará com participações especiais de personagens como Mickey e Minnie, do grupo Os Patrulheiros e da atração musical Huntrix, que apresentará coreografias inspiradas no universo do K-Pop.

Paralelamente ao show, o espaço AeroKids oferecerá diversas atividades educativas e recreativas para as crianças. Entre os destaques estão o planetário, oficinas de montagem e lançamento de foguetes, um escorregador de 12 metros de altura, a réplica da cápsula espacial Soyuz e atividades de criação de histórias ilustradas ao lado do astronauta Marcos Pontes.