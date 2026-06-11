O Palhaço Faísca será uma das atrações do 11º Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações, que acontece neste fim de semana no Aeroclube de Bauru. Responsável pelo espaço AeroKids há 11 anos, o artista bauruense apresentará neste domingo (14) um espetáculo inédito na cidade.
O show será realizado no Palco Terra, com programação a partir das 13h. Além de interpretar músicas que marcaram gerações, Faísca comandará brincadeiras interativas e atividades voltadas ao público infantil. Para ampliar a programação, o espetáculo contará com participações especiais de personagens como Mickey e Minnie, do grupo Os Patrulheiros e da atração musical Huntrix, que apresentará coreografias inspiradas no universo do K-Pop.
Paralelamente ao show, o espaço AeroKids oferecerá diversas atividades educativas e recreativas para as crianças. Entre os destaques estão o planetário, oficinas de montagem e lançamento de foguetes, um escorregador de 12 metros de altura, a réplica da cápsula espacial Soyuz e atividades de criação de histórias ilustradas ao lado do astronauta Marcos Pontes.
TRAJETÓRIA
Natural de Bauru, Aleksander Rodrigues de Oliveira Soares criou o personagem Faísca em 18 de agosto de 1990, aos 12 anos de idade. Inspirado pelos programas infantis de televisão, teve sua carreira impulsionada após ser apadrinhado pelo Palhaço Espirro, da tradicional dupla Atchim & Espirro.
Ao longo de 36 anos de carreira, o artista acumula mais de 10 mil apresentações em circos, eventos corporativos, festivais, espaços públicos e atividades sociais. Também ganhou destaque na televisão regional, onde apresentou programas infantis como Faísca Show, Clubinho da Criança e FIB Kids. O trabalho desenvolvido junto à comunidade também lhe rendeu uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Bauru.
Em 30 de abril, durante cerimônia realizada no espaço Japan Tower, em São Paulo, ele recebeu oficialmente o título de Embaixador das Crianças. A homenagem foi entregue pela atriz, comediante e presidente da CBTUR VIP, Ruthinéa Carvalho, em celebração ao Dia Nacional do Humorista. O reconhecimento soma-se ao título de Embaixador da Animação Infantil, recebido em 2017 durante o ENEI.
“Ser parceiro do Arraiá Aéreo há 11 anos é um orgulho enorme. O título de Embaixador das Crianças renova minhas energias para continuar inspirando gerações e levando um entretenimento saudável para as famílias. Espero todos no domingo para fazermos uma grande festa”, afirma o artista.
A entrada é solidária mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, 1 quilo de ração para animais ou contribuição de R$ 15.