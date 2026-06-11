Criado em formato itinerante e para celebrar uma história de mais de 20 anos, o Festival de Teatro da Cia. Camarim realiza, desde o mês de março, apresentações gratuitas, de classificação livre, em diferentes locais e eventos da cidade. Ao todo, a iniciativa contempla 31 apresentações abertas ao público, de cinco espetáculos montados dentro da estética artesanal da Companhia e dedicados à cultura na infância.
Como parte da programação para o mês de junho, que conclui as atividades do Festival, a produtora artística preparou um roteiro de apresentações que une educação e bom-humor ao abordar temas como alimentação saudável e literatura. As peças "Abre a boca e feche os olhos!" e "Dois Bobos da Corte e muitas estórias" ganham os palcos da Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu e do Projeto Girassol para encenar aventuras que ensinam e divertem sobre bons hábitos desde criança.
“Nosso Festival de Teatro teve um ritmo intenso de trabalhos, mas é sempre uma imensa alegria. São dezenas de personagens criados e cultivados com respeito pela infância, e tudo isso só faz sentido quando nossas estórias encontram as crianças”, ressalta Wan-Dick, líder da Cia. Camarim.
A agenda tem início com o espetáculo "Abre a boca e feche os olhos!", na próxima terça-feira (16), às 8h30 e às 14h. A peça, escrita por Bruno Wan-Dick, narra a viagem fantástica da garota Emili por seu próprio corpo em busca de sua saúde e com descobertas que transformam o seu estilo de vida. Acostumada a passar os dias deitada no sofá, brincando no celular e comendo guloseimas, Emili acaba por adoecer e recebe um tratamento inusitado receitado pelo Doutor: terá que se engolir e lutar contra o ‘Grande Vírus’, o causador da doença.
Já no dia 20 de junho (sábado), às 10h, o teatro “Dois Bobos da Corte e muitas estórias” conta a saga de uma família de artistas que precisa entreter a rainha e seus convidados, com uma comédia que reconta clássicos da literatura infantil de uma maneira inusitada e com a participação da plateia. “A Bomãe é uma personagem muito marcante para mim, por conta do meu momento de vida de maternar. E poder maternar como uma Boba da Corte é muito divertido, a troca com o público é sempre muito carinhosa”, comenta a atriz Lara Grossi.
O Festival de Teatro da Cia. Camarim é uma realização da Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Cultura, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. O roteiro completo pode ser acompanhado pelo site da Cia.Camarim e pelas redes sociais.
Programação do Festival de Teatro - Junho
Data: 16/06 (terça-feira)
Horários: 8h30 e 14h
Espetáculo: Abre a boca e feche os olhos!
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Data: 18/06 (quinta-feira)
Horários: 8h30 e 14h
Espetáculo:Abre a boca e feche os olhos!
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Data: 20/06 (sábado)
Horário: 10h
Espetáculo: Dois Bobos da Corte e muitas estórias
Local: Projeto Girassol - rua João Prudente Sobrinho, 1-97, Fortunato Rocha Lima
Data: 24/06 (quarta-feira)
Horários: 8h30 e 14h
Espetáculo: Abre a boca e feche os olhos!
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9, Centro