11 de junho de 2026
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“RODA ENGOLIDA”

Ônibus escolar fica preso em cratera de rua em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O problema está na galeria de drenagem da via pública
O problema está na galeria de drenagem da via pública

Um vazamento de água em galeria de drenagem abriu uma cratera e “engoliu” parcialmente a roda de um ônibus escolar da Brambilla, nesta terça-feira (9), na quadra 1 da rua Ramiro Vieira, no Pousada da Esperança. O veículo estava sendo recolhido para a garagem e não transportava crianças, apenas o motorista e a monitora. Ninguém se machucou e o ônibus já foi removido.

Havia “apenas” um buraco no local, com um vazamento de água oculto. No entanto, o peso do transporte escolar fez com que a abertura se transformasse em uma pequena cratera.

O DAE enviou uma equipe técnica para realizar uma vistoria nesta terça, constatou que o problema é de competência da prefeitura e encaminhou a demanda para a Secretaria de Infraestrutura (Obras) providenciar o conserto.

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