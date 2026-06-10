Um vazamento de água em galeria de drenagem abriu uma cratera e “engoliu” parcialmente a roda de um ônibus escolar da Brambilla, nesta terça-feira (9), na quadra 1 da rua Ramiro Vieira, no Pousada da Esperança. O veículo estava sendo recolhido para a garagem e não transportava crianças, apenas o motorista e a monitora. Ninguém se machucou e o ônibus já foi removido.

Havia “apenas” um buraco no local, com um vazamento de água oculto. No entanto, o peso do transporte escolar fez com que a abertura se transformasse em uma pequena cratera.

O DAE enviou uma equipe técnica para realizar uma vistoria nesta terça, constatou que o problema é de competência da prefeitura e encaminhou a demanda para a Secretaria de Infraestrutura (Obras) providenciar o conserto.