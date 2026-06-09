Entre os meses de junho e agosto de 2026, Bauru recebe um novo ciclo do projeto Cultura Negra Viva: Hip-Hop Cria, iniciativa que utiliza os elementos do hip-hop como ferramenta de formação artística, cidadã e pedagógica junto à juventude periférica da cidade. Nesta edição, que começou nesta terça-feira (9), o projeto impactará diretamente oito Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e a Fundação Casa, promovendo oficinas gratuitas de rap, breaking e graffiti para crianças e adolescentes.

Realizado pelo Instituto Formando Mentes Coletivas, em parceria com a Sociedade Amigos da Cultura, o Hip Hop Cria acontece desde 2021, é financiado desde 2023 e chega à sua 6.ª edição em 4 anos, depois de cerca de um mês apenas da última. O projeto está cada vez mais estruturado, aprofundando o ensino da cultura hip-hop a partir de uma metodologia que articula história, arte, identidade negra e educação popular.

"Nesse ciclo a gente está construindo algo mais elaborado pedagogicamente, com uma sequência objetiva de informações para direcionar e aprimorar a prática artística, além de material complementar para introdução e continuidade do conhecimento dessa cultura no cotidiano dos espaços que receberão as oficinas", explica Vinão Mandinga, MC, agente cultural e auxiliar de produção do projeto.