10 de junho de 2026
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EM BOTUCATU

Polícia esclarece furto de peças de bronze do HC e de shopping

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os policiais civis agora fazem diligências com o objetivo de apurar a eventual participação do proprietário de um ferro-velho da cidade na receptação dos objetos furtados
Os policiais civis agora fazem diligências com o objetivo de apurar a eventual participação do proprietário de um ferro-velho da cidade na receptação dos objetos furtados

Botucatu - Operação desenvolvida por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na identificação de um suspeito de furtar dezenas de peças de bronze de um centro de compras local e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Em todos os casos, segundo a Polícia Civil, foram furtadas peças de bronze de esguichos industriais, no total de 20 esguichos, 54 união storz, 18 chaves storz e seis bocais.

De acordo com a polícia, os crimes foram esclarecidos com base na análise e confronto de imagens captadas pelos sistemas de segurança do hospital e do centro de compras.

Os policiais civis agora fazem diligências com o objetivo de apurar a eventual participação do proprietário de um ferro-velho da cidade na receptação dos objetos furtados.

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