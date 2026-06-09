Botucatu - Operação desenvolvida por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou na identificação de um suspeito de furtar dezenas de peças de bronze de um centro de compras local e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Em todos os casos, segundo a Polícia Civil, foram furtadas peças de bronze de esguichos industriais, no total de 20 esguichos, 54 união storz, 18 chaves storz e seis bocais.

De acordo com a polícia, os crimes foram esclarecidos com base na análise e confronto de imagens captadas pelos sistemas de segurança do hospital e do centro de compras.