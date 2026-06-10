A produtora rural Aline Centinari, de Bauru, transformou sua experiência no campo em literatura, projetos educacionais e presença internacional. Com lançamentos de livros em Paris, Barcelona, Lisboa e Madrid, ela tem levado a imagem do agronegócio brasileiro para além das fronteiras do país. Nascida em Macatuba e residente em Bauru desde 2004, Aline atua na produção de cana-de-açúcar e na sucessão familiar do setor sucroenergético. Sua trajetória combina formação acadêmica, experiência em gestão e atuação direta no campo, representando uma nova geração de profissionais do agro que alia produção, comunicação e liderança.

Além da atuação na propriedade rural, Aline investe em iniciativas que aproximam o campo da sociedade. Ela é autora do livro infantil “A Areia Mágica”, da coleção “Agro no Coração”, e coautora da obra “Elas Vencem”. As publicações buscam humanizar o agronegócio e criar conexão com leitores de diferentes idades, especialmente crianças. A produtora também idealizou o projeto “Do Campo ao Caderno”, que promove experiências educativas para mostrar, na prática, de onde vêm os alimentos e qual é o papel do agro no cotidiano da população. A iniciativa aproxima teoria e vivência, contribuindo para ampliar o entendimento sobre o setor desde a infância.

A participação em eventos e lançamentos na Europa marca um novo momento em sua trajetória. Para Aline, a presença internacional vai além de uma conquista pessoal e representa um posicionamento do agronegócio brasileiro no cenário global. “Quando o campo ocupa espaços como esse, a gente amplia o entendimento sobre o que é o agro. Não é só produção. É história, é família, é responsabilidade e futuro”, afirma.